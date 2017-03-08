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13:44 (мск), источник: Газета.Ру

Ученые выяснили, какие женские губы самые привлекательные

Оказалось, что наиболее привлекательными являются женские губы, занимающие 10% нижней трети лица, с соотношением верхней и нижней губы 1:2.

Источник: AP 2017

Это выяснили пластические хирурги, предложив добровольцам оценить снимки одних и тех же женщин с разными вариантами губ.

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Анджелина Джоли или Кайли Дженнер? Пластические хирурги вывели формулу самого привлекательного размера женских губ.

Специалисты из Калифорнийского университета в Ирвайне провели исследование, в котором предлагали почти 600 участникам оценить наборы фотографий 20 женщин, где они были представлены с несколькими вариантами объема губ, откорректированными в редакторе изображений.

Изменение фотографий проводилось на основе клинического опыта. Результаты были опубликованы в журнале JAMA Facial Plastic Surgery.

Наиболее привлекательными, по мнению опрошенных, оказались губы на 53,5% больше тех, что были на оригинальных фото и с соотношением размера верхней и нижней губ 1:2. Губы должны составлять около 10% нижней трети лица

«Мы поддерживаем сохранение или достижение естественного соотношения, избегая чрезмерного увеличения верхней губы, часто встречающегося у знаменитостей», — отмечают хирурги. Ведущий автор работы доктор Брайан Вонг надеется, что исследование поможет установить рекомендации для достижения оптимальных результатов при увеличении губ.

В исследовании использовались фотографии только белых женщин. Это, вероятно связано с тем, что именно они составляют 70% пациентов пластических хирургов в США

Также авторы исследования указывают, что женщины поколения Y (рожденных после 1981 года) особенно часто видят в интернете фотографии знаменитостей, где звезды предстают вечно молодыми и прекрасными. Попытка угнаться за отретушированным идеалом приводит женщин из реального мира на стол к пластическим хирургам.

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Среди самых востребованных — губы Кайли Дженнер, 19-летней американской модели, участницы популярного телешоу «Семейство Кардашьян».

В 2015 году в социальных сетях даже прошел флешмоб #kyliejennerchallenge, в рамках которого подростки «увеличивали» губы с помощью вакуума, прикладывая ко рту чашки, банки, бутылки с широким горлышком и отсасывая из них воздух, пока их губы не набухнут. Часто это приводило к появлению синяков.

Сама же звезда писала в Twitter: «Я здесь не для того, чтобы пытаться поощрять девушек выглядеть так, как я или думать, что они должны так выглядеть. Я хочу призвать девушек быть собой и не бояться экспериментировать со своей внешностью».

А в 2010 году исследователи хотели выяснить, существует ли идеальное расположение черт лица.

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Тогда они заключили: «Женщина с большими губами, предполагающими сильный потенциал спаривания, со средним отношением длины и ширины лица, всегда будет более привлекательна, чем женщина с узкими губами при тех пропорциях».

Джейми Гордон, антрополог и культурный стратег в Агентстве культуры в Атланте, рассказывает, что интерес к большим губам насчитывает сотни лет.

«Если посмотреть на антропологическую историю женского тела и сексуальности, полные губы сигнализируют не только о чувственности, но и о половом возбуждении, — говорит она. Похожим образом в некоторых африканских племенных культурах женщины тем привлекательнее, чем больше у них разница между бедрами и талией».

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