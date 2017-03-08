Ученые выяснили, какие женские губы самые привлекательные

Источник: AP 2017

Это выяснили пластические хирурги, предложив добровольцам оценить снимки одних и тех же женщин с разными вариантами губ.

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Анджелина Джоли или Кайли Дженнер? Пластические хирурги вывели формулу самого привлекательного размера женских губ. Специалисты из Калифорнийского университета в Ирвайне провели исследование, в котором предлагали почти 600 участникам оценить наборы фотографий 20 женщин, где они были представлены с несколькими вариантами объема губ, откорректированными в редакторе изображений. Изменение фотографий проводилось на основе клинического опыта. Результаты были опубликованы в журнале JAMA Facial Plastic Surgery.

Наиболее привлекательными, по мнению опрошенных, оказались губы на 53,5% больше тех, что были на оригинальных фото и с соотношением размера верхней и нижней губ 1:2. Губы должны составлять около 10% нижней трети лица

«Мы поддерживаем сохранение или достижение естественного соотношения, избегая чрезмерного увеличения верхней губы, часто встречающегося у знаменитостей», — отмечают хирурги. Ведущий автор работы доктор Брайан Вонг надеется, что исследование поможет установить рекомендации для достижения оптимальных результатов при увеличении губ.

В исследовании использовались фотографии только белых женщин. Это, вероятно связано с тем, что именно они составляют 70% пациентов пластических хирургов в США

Также авторы исследования указывают, что женщины поколения Y (рожденных после 1981 года) особенно часто видят в интернете фотографии знаменитостей, где звезды предстают вечно молодыми и прекрасными. Попытка угнаться за отретушированным идеалом приводит женщин из реального мира на стол к пластическим хирургам.

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Среди самых востребованных — губы Кайли Дженнер, 19-летней американской модели, участницы популярного телешоу «Семейство Кардашьян». В 2015 году в социальных сетях даже прошел флешмоб #kyliejennerchallenge, в рамках которого подростки «увеличивали» губы с помощью вакуума, прикладывая ко рту чашки, банки, бутылки с широким горлышком и отсасывая из них воздух, пока их губы не набухнут. Часто это приводило к появлению синяков. Сама же звезда писала в Twitter: «Я здесь не для того, чтобы пытаться поощрять девушек выглядеть так, как я или думать, что они должны так выглядеть. Я хочу призвать девушек быть собой и не бояться экспериментировать со своей внешностью». А в 2010 году исследователи хотели выяснить, существует ли идеальное расположение черт лица.

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