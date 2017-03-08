Прокуратура Башкирии назвала водоемы, где запрещена рыбалка
Прокуратура Башкирии в преддверие повсеместной весенней рыбалки опубликовала предупреждение для жителей Башкирии и гостей региона о том, на каких водоемах запрещена рыбалка.
Прокуратура Башкирии в преддверие повсеместной весенней рыбалки опубликовала предупреждение для жителей Башкирии и гостей региона о том, на каких водоемах запрещена рыбалка.
В число водоемов, запрещенных для рыбалки в любое время года как с лодки, так и с берега, вошли Нугушское водохранилище, а также озера Банное и Южное Улянды в Абзелиловском районе республики.
За незаконную ловлю нарушителям грозит штраф до 300 тысяч рублей, либо исправительные работы до двух лет.
Именно по этой причине на прошлой неделе рыболовный фестиваль был перенесен с территории Нугушского воодохранилища на другой водоем.