Сергей Собянин поздравил москвичек с 8 Марта

«Дорогие москвички, с #8Марта! Вы — лучшее украшение нашего города, наша поддержка и вдохновение. Желаю вам здоровья и счастья!» — говорится в сообщении в социальной сети «В контакте».

Накануне Международного женского дня Сергей Собянин также вручил жительницам столицы государственные награды и награды города за выдающиеся трудовые достижения.

«Вообще Москва — это город с женским лицом, потому что во всех отраслях, даже очень сложных, очень трудных и порой опасных, — везде мы видим наших милых женщин. Это и образование — вы учите, показываете мир, рассказываете о нём, готовите к жизни наших детей. Это здравоохранение, когда вы принимаете роды, лечите и ухаживаете за больными. Это и социальная защита, где вы заботитесь о престарелых, инвалидах, о людях — о тех, кто особо нуждается в поддержке общества. Это и такие трудные отрасли, как стройка, транспорт, ЖКХ — везде мы видим наших женщин, которые достойно выполняют свою работу», — сказал Мэр Москвы.