Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Литвинова на «Минуте славы» предложила танцору пристегнуть ногу
Работа, которая вас убивает
Женщина-пилот из РФ рассказала, как на нее реагируют пассажиры
Двухлетний сын Чадова и Дитковските стал полиглотом
«Мне не стыдно»: женщины устроили смелый флешмоб в Сети
Новые ракеты и наноспутники могут стать «нефтью будущего» В России завершены испытания прототипа двигателя для сверхлегкой ракеты
Дочка МакSим стала копией мамы
Двухлетний сын Чадова и Дитковските стал полиглотом
Из хрущевок предложили переселять в деревянные дома
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Порошенко доволен: Россию судят в Гааге за Крым и Донбасс – СМИ
«Штурмовой «колобок»: СМИ об оружии спецназа РФ
«Мне не стыдно»: женщины устроили смелый флешмоб в Сети
Какой парфюм запретили носить в общественных местах
Россия может закрыть путь между Америкой и Европой - СМИ
"Не смог отойти от пирса": СМИ о флагмане Киева
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
9Стыковка корабля Dragon на снимках Андрея Борисенко
8На Сицилии извергается вулкан Этна
19«Квартира, дача, машина»: как выглядели новые хрущевки 50 лет назад
14Церемония вручения кинопремии «Оскар-2017»
12:58 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Сергей Собянин поздравил москвичек с 8 Марта

Поздравление опубликовано на странице Мэра Москвы в социальной сети «В контакте».

Источник: РИА "Новости"

Сергей Собянин поздравил москвичек с Международным женским днём — праздником весны, красоты и любви.

«Дорогие москвички, с #8Марта! Вы — лучшее украшение нашего города, наша поддержка и вдохновение. Желаю вам здоровья и счастья!» — говорится в сообщении в социальной сети «В контакте».

Фоторепортаж
Неслабый полИсторически Международный женский день появился как день солидарности трудящихся женщин в борьбе за равенство прав и эмансипацию.

Накануне Международного женского дня Сергей Собянин также вручил жительницам столицы государственные награды и награды города за выдающиеся трудовые достижения.

«Вообще Москва — это город с женским лицом, потому что во всех отраслях, даже очень сложных, очень трудных и порой опасных, — везде мы видим наших милых женщин. Это и образование — вы учите, показываете мир, рассказываете о нём, готовите к жизни наших детей. Это здравоохранение, когда вы принимаете роды, лечите и ухаживаете за больными. Это и социальная защита, где вы заботитесь о престарелых, инвалидах, о людях — о тех, кто особо нуждается в поддержке общества. Это и такие трудные отрасли, как стройка, транспорт, ЖКХ — везде мы видим наших женщин, которые достойно выполняют свою работу», — сказал Мэр Москвы.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Нью-Йорке 8 марта отметили по российским традициям
Медведев подписал национальную стратегию в интересах женщин
WikiLeaks сообщила о серверах ЦРУ под названием PocketPutin
Глава СПЧ предложил не отсылать заключенных в отдаленные колонии
Путин поздравил женщин с 8 Марта стихами
Террористы захватили в заложники медперсонал и больных в Кабуле
В Нидерландах заподозрили США во вмешательстве накануне выборов
Спорт
«Барселона» верит в чудо: что смотреть сегодня в Лиге чемпионов Перед «Барселоной» стоит поистине грандиозная задача. Еще ни одна команда в истории еврокубков не проходила дальше, проиграв в первом матче плей-офф со счетом 0:4
Авто
Mercedes поразил Женеву: показано 800-сильное купе Четырехдверное купе GT может пойти в серию в 2019-м, заменив CLS Shooting Brake
Hi-Tech
Резкое падение цен в России на PlayStation 4 и Xbox One Hi-Tech Mail.Ru проанализировал рынок и выяснил, что игровые приставки PlayStation 4 и Xbox One можно купить в России дешевле 20 тысяч рублей
Кино
Литвинова на «Минуте славы» предложила танцору пристегнуть ногу Актриса и режиссер, вошедшая в состав жюри в девятом сезоне популярной телепрограммы, снова подверглась критике телезрителей из-за неосторожных слов
Недвижимость
В России участились случаи афер с газовыми счетчиками
Жильцам разрешат выбрать, как платить за общедомовые нужды
На снос московских хрущевок уйдут три бюджета города
Девятиэтажки в Москве будут сносить вместе с пятиэтажками
Леди
В моду вошли брюки-джоггеры: как их носить (фото) Этот тренд понравится тем, кто любит максимальный комфорт
Дети
В России введут новые нормы труда для женщин Новые санитарные нормы также не разрешают беременным находиться за компьютером больше трех часов.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь