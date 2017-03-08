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13:03 (мск), источник: Informburo.kz

Алматинец требует вернуть на «Арбат» демонтированные фонари

Житель Алматы написал пост о о сносе декоративных фонарей на самой популярной пешеходной улице города — Жибек жолы.

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Возмущённый горожанин призвал городские власти в ближайшее время вернуть фонари обратно, сообщает блог-платформа yvision.kz.

Как пишет автор, демонтировали фонари в минувшие выходные. Эту ситуацию автор считает варварской. Больше всего его возмутило то, что никто не поставил горожан в известность, не спросили общественного мнения.

«Некто недалёкий распорядился варварским образом снести уникальные исторические фонари (пять фонарных конструкций), которые стояли между улицей Байсеитовой и Абылайхана. Этим безответственным действием в очередной раз на жителей города мерзко наплевали. Как уже заведено в Алматы, никто из представителей исполнительных органов даже не попытался предварительно поставить алматинцев в известность и спросить их мнения — нужно ли сносить эти фонари», — возмущается автор поста.

Житель отметил, что фонари были настоящей визитной карточкой улицы Жибек жолы. Они много лет являлись достопримечательностью города, подчёркивая его индивидуальность.

«Эти фонари были созданы по специальному эскизу, их оригинальный дизайн и форма придавали алматинскому “Арбату” уникальный и отличительный облик. Эти фонари в виде специальных конструкций были крепко установлены на гранитных основаниях с чугунной накладкой. Ночью и вечером они довольно качественно освещали пешеходное пространство», — подчёркивает автор.

По мнению автора поста, фонари не были изношенными и не имели неприглядный вид, который бы не соответствовал общему облику Алматы. Их установили в начале 90-х годов, долгое время их использовали для размещения рекламных билбордов.

«В начале 2000-х годов на них начали вешать рекламные вывески с дозволения всё того же акимата, несмотря на то, что они не предназначены для рекламы. И если же теперь акимату вдруг, спустя 17 лет, помешала реклама, то почему нельзя было просто демонтировать с них рекламные вывески, не убирая самих фонарных конструкций. (…) Ведь они, акимат в лице сегодняшних его работников, не ставили эти фонари, то какое моральное право они имели их сносить?», — задался вопросом автор публикации.

Алматинец полагает, что снос фонарей — первый шаг властей к очередной реконструкции «Арбата», которая производилась около трёх лет назад, и на которую потратили 186 млн бюджетных тенге. В конце своего поста автор предложил акимату принять безотлагательные и скорейшие меры по восстановлению снесённых уникальных фонарных конструкций.

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