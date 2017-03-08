Портрет белоруски: горожанка старше 40 лет, с образованием, работает, позже выходит замуж и рожает детей

В среднем по республике на 1000 мужчин приходится 1147 женщин.

Средний возраст белорусок — 42,5 года, причем горожанки значительно моложе сельчанок (средний возраст женщин, проживающих в городской местности, — 41 год, в сельской местности — 47,8 года).

Ни одна из сфер деятельности не обходится без женского участия, подчеркнули в Белстате. Уровень занятости среди женщин высокий — 64,1%. Средний возраст занятых женщин составляет 40,4 года. Каждая четвертая женщина, занятая в экономике страны, — в возрасте до 31 года. На долю занятых женщин старше трудоспособного возраста приходится 12,4%.

Преимущественно женскими являются такие виды деятельности, как здравоохранение и социальные услуги, образование, услуги по временному проживанию и питанию, финансовая и страховая деятельность. Безусловно, самая популярная женская профессия — учитель.

Уровень образования белорусских женщин более высокий, чем мужчин. Среди работающих женщин 64% имеют высшее и среднее специальное образование, в то время как аналогичный показатель среди мужчин ниже (44,7%).

В Беларуси в прошлом году 117,8 тыс. женщин стали мамами, причем более половины рождений (58,8%) связано с рождением второго, третьего и последующих детей.

В прошлом году в брак вступили 64,5 тыс. женщин, из них 45,1 тыс. создали семьи впервые. Женщины предпочитают создавать семьи в возрасте 20−24 лет (33,7% от общего числа браков). Как и для многих европейских государств, для нашей страны характерна тенденция увеличения среднего возраста женщин при вступлении в первый брак. Если в 2005 году средний возраст вступления в первый брак составлял 23,5 года, то в 2016 году — уже 25,6 года, в повторный брак — 38,1 года. Более тысячи женщин заключили брак в возрасте старше 60 лет. -0-