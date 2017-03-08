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12:49 (мск), источник: Nur.kz

Две женщины в Актау подрались из-за мужчины

В Актауском городском суде рассмотрены взаимные обвинения женщин в нанесении друг другу побоев. Дрались дамы из-за мужчины, который является руководителем одной из охранных фирм города.

Степень вины и зачинщика драки устанавливали с помощью показаний потерпевших (они же обвиняемые) и свидетелей, в числе которых находится и вожделенный для обеих женщин мужчина, сообщает сайт «Тумба.kz».

Как было установлено в ходе судебного разбирательства, женская драка произошла на месте работы Мухтара и одной из подсудимых.

Допрошенная в главном судебном разбирательстве подсудимая № 1, назовем ее Мария, рассказала, что Мухтар является ее гражданским мужем, с которым они проживали совместно один год семь месяцев. До этого периода он был женат на подсудимой Жанне.

Последняя до сих пор работает в охранной фирме и в течение рабочего дня находится в одном офисе с ее сожителем.

В тот день Мария неожиданно приехала в офис к «гражданскому» мужу Мухтару. Зайдя в его кабинет, увидела, что Жанна гладит голый торс Мухтара, который находился в алкогольном опьянении.

Между женщинами произошла потасовка.

Мария не смогла себя сдержать, подошла к Жанне и резко отдернула ее руку от своего «супруга» Мухтара, а затем и оттолкнула. В свою очередь Жанна вцепилась ей в волосы и ударила по лицу.

По встречному обвинению Жанны о нанесении ею телесных повреждений Мария вину признала частично, однако просила суд учесть, что Жанна сама спровоцировала данный конфликт.

В главном судебном разбирательстве допрошенная подсудимая Жанна заявила, что не признает обвинение, предъявленное ей Марией, так как все якобы является вымыслом последней.

Жанна рассказала суду свою версию произошедшего.

Мария влетела в его рабочий кабинет, где они обсуждали в рабочем порядке участие в тендерах, выражаясь нецензурной бранью, без каких-либо объяснений набросилась на нее со спины, схватила за волосы и несколько раз ударила головой о рабочий стол.

Левой рукой стала дергать ее за шею, причиняя сильную боль, в результате нанесенных ей избиений она получила телесные повреждения легкой степени тяжести.

Как заявила Жанна, по встречному обвинению Марии о нанесении ею телесных повреждений вину полностью не признает, она лишь защищалась и никаких ответных ударов не наносила.

Допрошенный в качестве свидетеля сам Мухтар рассказал суду, что подсудимая Мария — это его бывшая гражданская супруга, с которой прожили вместе примерно один год семь месяцев.

Подсудимая Жанна — это его бывшая законная жена, с которой брак был расторгнут. В настоящее время ни с первой, ни с второй он не проживает.

Мухтар пояснил суду, что он вместе с Жанной обсуждали участие его ТОО в тендерах, когда неожиданно в кабинет ворвалась подсудимая Мария и накинулась на Жанну, вцепилась в волосы, несколько раз ударила по лицу, стала тянуть за руки.

Вся потасовка продолжалась примерно две минуты, при этом, Жанна никаких ударов Марии не наносила, а только закрывала свое лицо руками от ударов.

Суд посчитал, что частными обвинителями суду представлена бесспорная, достаточная совокупность доказательств, подтверждающая вину обеих женщин в совершении уголовных проступков, предусмотренных ст. 108 УК РК.

Суд, исследовав и проанализировав представленные стороной частных обвинений и стороной защиты доказательства, сопоставив их с показаниями допрошенных в главном судебном разбирательстве потерпевших, свидетелей, решил, что в действиях подсудимых наличествует преступный умысел, направленный на причинение легкого вреда здоровью друг другу.

Вину подсудимых суд счел полностью доказанной.

Суд учел все смягчающие обстоятельства в отношении двух дам.

«Суд, с учетом тяжести и общественной опасности, совершенных подсудимыми проступков, фактических обстоятельств дела, учитывая их личность, ранее подсудимые не судимы, суд считает необходимым назначить подсудимым наказание в виде штрафа в минимальном размере, предусмотренном частью 2 ст. 41 УК РК, в размере 25 МРП (56 727 тенге)», — вынес решение судья.

Женщины также заплатят государственную пошлину в размере 8 151 тенге.

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