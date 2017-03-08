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13:12 (мск), источник: Интерфакс

Глава СПЧ предложил запретить в России отправлять заключенных в отдаленные колонии

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU — Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов заявил о необходимости срочных изменений в российском Уголовно-исполнительном кодексе, касающихся, в частности, проблемы отправки заключенных в колонии, находящиеся далеко от места их проживания.

Источник: РИА "Новости"

«Нам уже давно нужно вносить изменения в Уголовно-исполнительный кодекс, потому что все время возникают конфликты из-за несовершенства нашего законодательства в этой сфере», — сказал Федотов в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

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Так он прокомментировал обнародованное 7 марта решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), обязавшего Россию выплатить 27 тыс. 672 евро шести российским заключенным, которых направили в слишком отдаленные от их места проживания колонии. В постановлении указывается, что ЕСПЧ зафиксировал нарушение Россией статьи 8 (право на частную и семейную жизнь) и статьи 6 (право на справедливое судебное разбирательство) Европейской конвенции по правам человека.

«Я считаю, что это решение ЕСПЧ будет уроком для нашей службы исполнения наказаний по пересмотру своей правоприменительной практики. (…) С другой стороны, я надеюсь, это побудит наших законодателей внести исправления в Уголовно-исполнительный кодекс. Там есть целый ряд вопросов, которые нуждаются в срочном изменении», — сказал в связи с этим глава СПЧ.

Он рассказал, что уже сейчас ученые и специалисты по праву разрабатывают концепции нового Уголовно-исполнительного кодекса РФ
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А пока изменения не внесены, ФСИН, по словам Федотова, должна принимать решения о направлении осужденных в ту или иную колонию, «исходя из требований разумности и адекватности».

Он назвал решение ЕСПЧ правильным, даже несмотря на то, что для России 5−8 тысяч километров от места проживания до места отбывания наказания — не такое уж и большое расстояние.

Федотов предположил, что, возможно, после таких исков судебная система может быть пересмотрена, и другие ситуации, подобные «исчезновению» Ильдара Дадина на полтора месяца в момент, когда осужденного активиста переводили из одной колонии в другую, станут невозможны.

Комментарии
6
николай бондарь
Очередной либер очередную "умную" идею родил.
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Александр д
посели к себе домой
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Владимир Елисеев
А на хрена России вообще это ЕСПЧ? Какая от них польза для России? Защищать пид...асов? Может ЕСПЧ будет через своих либерастов(либероидов) в России диктовать сокращение территорий государства?!
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