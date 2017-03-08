Глава СПЧ предложил запретить в России отправлять заключенных в отдаленные колонии

«Нам уже давно нужно вносить изменения в Уголовно-исполнительный кодекс, потому что все время возникают конфликты из-за несовершенства нашего законодательства в этой сфере», — сказал Федотов в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
Так он прокомментировал обнародованное 7 марта решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), обязавшего Россию выплатить 27 тыс. 672 евро шести российским заключенным, которых направили в слишком отдаленные от их места проживания колонии. В постановлении указывается, что ЕСПЧ зафиксировал нарушение Россией статьи 8 (право на частную и семейную жизнь) и статьи 6 (право на справедливое судебное разбирательство) Европейской конвенции по правам человека.
«Я считаю, что это решение ЕСПЧ будет уроком для нашей службы исполнения наказаний по пересмотру своей правоприменительной практики. (…) С другой стороны, я надеюсь, это побудит наших законодателей внести исправления в Уголовно-исполнительный кодекс. Там есть целый ряд вопросов, которые нуждаются в срочном изменении», — сказал в связи с этим глава СПЧ.
Он рассказал, что уже сейчас ученые и специалисты по праву разрабатывают концепции нового Уголовно-исполнительного кодекса РФ
А пока изменения не внесены, ФСИН, по словам Федотова, должна принимать решения о направлении осужденных в ту или иную колонию, «исходя из требований разумности и адекватности».
Он назвал решение ЕСПЧ правильным, даже несмотря на то, что для России 5−8 тысяч километров от места проживания до места отбывания наказания — не такое уж и большое расстояние.
Федотов предположил, что, возможно, после таких исков судебная система может быть пересмотрена, и другие ситуации, подобные «исчезновению» Ильдара Дадина на полтора месяца в момент, когда осужденного активиста переводили из одной колонии в другую, станут невозможны.