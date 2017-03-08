Названы 50 наиболее дешевых для жизни стран

Учитывалось несколько факторов: индекс покупательской способности, уровень арендных ставок, потребительской корзины и стоимость местных услуг и сервисов.

Аналитики сравнивали каждый параметр с аналогичным показателем в Нью-Йорке. Например, в Южной Африке уровень покупательской способности выше, чем в Нью-Йорке, на 27%, а арендные ставки ниже на 88%.

Казахстан попал в топ-10 рейтинга — страна занимает пятую строчку. Ну, а Молдова закрепилась на 15-ой строчке. Исследовали отмечают цены на продукты и товары народного потребления.

Топ-50 стран с наиболее низкой стоимостью жизни:

Южная Африка. Индия. Косово. Саудовская Аравия. Казахстан. Замбия. Оман. Парагвай. Чехия. Македония. Босния и Герцеговина. Польша. Колумбия. Пакистан. Молдавия. Чили. Малайзия. Сербия. Греция. Болгария. Румыния. Мексика. Азербайджан. Украина. Алжир. Черногория. Албания. Непал. Грузия. Бразилия. Турция. Эстония. Испания. Тунис. Германия. Словения. Сирия. Венгрия. Россия. Бангладеш. Филиппины. Армения. Египет. Португалия. Латвия. Марокко. Хорватия. Литва. Перу. Белоруссия.