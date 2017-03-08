Пожар в промзоне завода имени Калинина на Васильевском локализовали

В настоящий момент пожарные проливают тлеющие очаги и разбирают горевшие конструкции.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу, угрозу распространения огня предотвратили и в 13:18 снизили ранг пожара до первого номера