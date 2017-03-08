Пожар в промзоне завода имени Калинина на Васильевском локализовали
Ранг пожара в пристройке завода имени Калинина на Васильевском острове, которая загорелась днем 8 марта, понизили до первого номера.
Ранг пожара в пристройке завода имени Калинина на Васильевском острове, которая загорелась днем 8 марта, понизили до первого номера.
В настоящий момент пожарные проливают тлеющие очаги и разбирают горевшие конструкции.
Кровля заброшенной пристройки завода на Уральской улице, 1 горит с полудня 8 марта. В 12:13 пожару присвоили ранг сложности 1-БИС.
На месте работают 67 человек и 17 расчетов. По данным спасателей, пострадавших нет.