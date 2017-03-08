6 самых знаменитых молдаванок (ФОТО)

После того, как мир облетела новость о том, что молдаванки входят в тройку самых красивых женщин мира, корреспондент решил напомнить о дочерях земли молдавской, прославивших свою страну и свой народ на мировом уровне.

Ксения Дели

Начнем с самого легкого жанра — модельного искусства. Ксения Дели, уроженка Басарабяски, любительница демонстрации своих красивых дорогих обновок в Сети, с недавнего времени жена египетского магната, стала героиней клипов Джастина Бибера, Келвина Харриса и самого Ромы Штайна. Фотографии Дели украсили страницы журналов Playboy, Vogue, Maxim. Также манекенщица сотрудничала с мировым брендом Victoria’s Secret.

Лянка Грыу.

Дочь известного молдавского и советского актера Георгия Грыу, сама актриса и модель. В кино с четырех лет. Позиционирует себя как российская артистка, но и о корнях не забывает. На счеты Грыу — роли в десятках фильмов и пока что два приза за лучшую женскую роль. Сыграла в картинах «Возвращение мушкетеров», «Попса», «Детям до 16…» и других.

Светлана Тома

Муза гениального Эмиля Лотяну, знаменитая цыганка Рада из кинокартины «Табор уходит в небо». Прославилась как актриса молдавского романтического кино, так и в самых разных амплуа в работах многих советских и российских режиссеров. Сыграла в фильмах «Лаутары», «Анна Павлова», «Благочестивая Марта», «Мой ласковый и нежный зверь» и многих других. Периодически приезжает в Кишинев на международные культурные события.

Мария Биешу

Мария Биешу — молдавская оперная певица (сопрано), педагог, Народная артистка СССР (1970), Герой Социалистического Труда (1990), Лауреат Ленинской премии (1982) и Государственной премии СССР (1974).

София Ротару

Народная артистка СССР, народная артистка МССР, одна из самых высокооплачиваемых певиц бывшего Союза, и сейчас не теряющая своей популярности. Родилась в Черновицкой области в молдавской семье и училась, кстати, в молдавской школе. Обладает голосом контральто. Первой из известных советских эстрадных певиц спела речитативом и начала использовать ритм-компьютер в музыкальной аранжировке песен. Десятки альбомов, синглов, наград и званий. А еще поэт Андрей Вознесенский посвятил Софии Ротару стихотворение «Голос».

Лилия Амарфий

Уроженка Оргеева. Советская и российская актриса оперетты, солистка Московского театра оперетты, народная артистка России. Солировала в молдавском ансамбле «Кодру», участвовала в эстрадном ансамбле, пела джаз. Выпускница ГИТИСа, с 1972 года — в труппе Московского театра оперетты, где проработала там до конца жизни. В 1985 создала свой творческий коллектив, который много гастролирует в России и за рубежом со спектаклями. Скончалась в Москве в 2010 году.