У директора ГП «Электровозостроение» нашли позолоченный умывальник

Об этом генеральный прокурор Украины Юрий Луценко написал в Facebook, разместив соответствующее фото.

Как отметил Луценко, «некоторые мужчины работают на кухне только 8 марта. Но готовятся основательно».

«Днепропетровская прокуратура объявила подозрение директору государственного предприятия “Электровозостроение” Зельдину, который списал 3 млн грн за ремонт двигателей для электровозов на счет ООО “Бумажная фабрика”. При этом злоумышленник совершенно не озабочен задолженностью по зарплате перед работниками ГП в 6 млн грн. Его интересовало другое», — отметил генпрокурор.

По его словам, во время обыска следователи обнаружили у Зельдина «покрытый золотом рукомойник».