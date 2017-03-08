У директора ГП «Электровозостроение» нашли позолоченный умывальник
Во время обыска у подозреваемого в растрате средств директора госпредприятия «Электровозостроение» Александра Зельдина следователи обнаружили позолоченный рукомойник.
Во время обыска у подозреваемого в растрате средств директора госпредприятия «Электровозостроение» Александра Зельдина следователи обнаружили позолоченный рукомойник.
Об этом генеральный прокурор Украины Юрий Луценко написал в Facebook, разместив соответствующее фото.
Как отметил Луценко, «некоторые мужчины работают на кухне только 8 марта. Но готовятся основательно».
«Днепропетровская прокуратура объявила подозрение директору государственного предприятия “Электровозостроение” Зельдину, который списал 3 млн грн за ремонт двигателей для электровозов на счет ООО “Бумажная фабрика”. При этом злоумышленник совершенно не озабочен задолженностью по зарплате перед работниками ГП в 6 млн грн. Его интересовало другое», — отметил генпрокурор.
По его словам, во время обыска следователи обнаружили у Зельдина «покрытый золотом рукомойник».
Его блеск светит хозяину от 7 до 12 лет.
Как сообщал УНИАН, в Днепре сотрудники СБУ и прокуратуры выявили факт растраты руководством госпредприятия, которое занимается производством и ремонтом электровозов, около 3 млн грн бюджетных средств, выделенных на ремонт двигателей для электровозов.
Открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 (растрата имущества) и ч. 1 ст. 175 (невыплата заработной платы) Уголовного кодекса Украины. Руководителю предприятия сообщено о подозрении в преступлении.