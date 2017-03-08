NASA опубликовало первые снимки со спутникового детектора молний

Источник: NASA

Снимки были сделаны спустя три месяца после запуска спутника с мыса Канаверал 19 ноября 2016 года. До этого на спутнике проводилось тестирование систем и съемка солнечной активности.

Читайте также Сестры Земли. 7 вопросов о новом открытии NASA

В настоящее время метеорологи располагают несколькими инструментами, позволяющими прогнозировать приближение грозового фронта. К ним относятся наземные и воздушные погодные радары, а также метеорологические спутники. Однако эти системы не всегда позволяют увидеть зарождение грозы, особенно, если оно происходит в удаленной точке над океаном. Спутник GOES-16 оснащен системой GLM (Geostationary Lightning Mapper, геостационарное картографирование молний). Спутник находится на геостационарной орбите на высоте 35,9 тысячи километров. Детектор на космическом аппарате в непрерывном режиме ведет наблюдение за грозами в западном полушарии.

GLM способен фиксировать все виды грозовой активности, включая атмосферные разряды, происходящие между облаками

Оптическое излучение молний фиксируется детектором и пересчитывается в киловатт-часы. Затем полученные данные совмещаются с выдачей другой оптической системы GOES-16, отвечающей за съемку облаков.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/Jcx7gv-LaKs?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Исследователи полагают, что получаемые со спутника снимки позволят с высокой точностью прогнозировать распространение грозовых фронтов, особенно над засушливыми территориями, где удары молний нередко приводят к возникновению пожаров. Наконец, спутник позволит составлять более точные прогнозы погоды для флота и авиации.

Читайте также НАСА спасло станцию MAVEN от столкновения со спутником Марса