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18:01 (мск), источник: N + 1

NASA опубликовало первые снимки со спутникового детектора молний

NASA опубликовало первые снимки, сделанные погодным спутником GOES-16 с помощью встроенного детектора молний.

Источник: NASA

Снимки были сделаны спустя три месяца после запуска спутника с мыса Канаверал 19 ноября 2016 года. До этого на спутнике проводилось тестирование систем и съемка солнечной активности.

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В настоящее время метеорологи располагают несколькими инструментами, позволяющими прогнозировать приближение грозового фронта.

К ним относятся наземные и воздушные погодные радары, а также метеорологические спутники. Однако эти системы не всегда позволяют увидеть зарождение грозы, особенно, если оно происходит в удаленной точке над океаном.

Спутник GOES-16 оснащен системой GLM (Geostationary Lightning Mapper, геостационарное картографирование молний). Спутник находится на геостационарной орбите на высоте 35,9 тысячи километров. Детектор на космическом аппарате в непрерывном режиме ведет наблюдение за грозами в западном полушарии.

GLM способен фиксировать все виды грозовой активности, включая атмосферные разряды, происходящие между облаками

Оптическое излучение молний фиксируется детектором и пересчитывается в киловатт-часы. Затем полученные данные совмещаются с выдачей другой оптической системы GOES-16, отвечающей за съемку облаков.

Исследователи полагают, что получаемые со спутника снимки позволят с высокой точностью прогнозировать распространение грозовых фронтов, особенно над засушливыми территориями, где удары молний нередко приводят к возникновению пожаров. Наконец, спутник позволит составлять более точные прогнозы погоды для флота и авиации.

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В конце декабря прошлого года климатологи из США и Бразилии опубликовали результаты 16 лет спутниковых наблюдений за грозами на Земле.

Согласно исследованию, рекордсменом по числу ударов молний оказалось озеро Маракайбо в Венесуэле. Там грозы развиваются в среднем 297 дней в году. Средняя частота ударов молний там может достигать нескольких десятков тысяч раз в год или около 90 молний в день.

В своей работе ученые указали 500 областей Земли, где частота ударов молний превышает 50 ударов в год на квадратный метр. Почти половина этих мест располагается в Африке, с пиковой частотой во впадине Конго. Кроме того, удары молний часто происходят в прибрежных областях Кубы, Саудовской Аравии и Йемена.

Василий Сычёв

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