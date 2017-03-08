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16:48 (мск), источник: ТАСС

Март в Москве за последние 136 лет стал теплее более чем на пять градусов

В 2017 году метеорологическая весна в столице опережает календарную на месяц.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Март в Москве с 1880 года стал теплее более чем на пять градусов. Кроме того, за последние 136 лет в столице в первый весенний месяц увеличивается количество осадков. Об этом сообщили в Центральном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

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«Глобальное потепление привело к тому, что за период с 1880 по 2016 год средняя мартовская температура воздуха в Москве выросла более чем на пять градусов. За 136-летний период наблюдений заметна тенденция к увеличению количества осадков», — отметил представитель метеослужбы.

Средняя месячная температура воздуха марта в Москве составляет минус 1,4 градуса. За многолетний период метеорологических наблюдений установлено, что наиболее холодный март наблюдался в 1888 году (минус 10,4 градуса), в 1898 (минус 10,3), в 1917 (минус 10,4), 1942 (минус 9,7), в 1952 (минус 9), в 1963 (минус 9,4) и в 2013 (минус 6,6 градуса).

Самый теплый март наблюдался в 2007 году (плюс 4,4 градуса). Абсолютный минимум — минус 32,3 градуса — зафиксирован 13 марта 1902 года, абсолютный максимум — плюс 19,7 градуса — 25 марта 2014 года

Среднее количество атмосферных осадков в марте составляет 34 мм. «В сравнении с остальными месяцами года в марте выпадает наименьшее количество осадков. В самые засушливые месяцы количество осадков составило 5 мм в 1928 и 1933 году, 6 — 7 мм в 1985 и 1986 году и 14 мм в 2015 году», — отмечается в сообщении.

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Месяцы с обильными осадками от 77 до 95 мм наблюдались в 1891, 1896, 1937, 1966 и 2013 годах; суточный максимум осадков 38 мм зафиксирован 11 марта 1896 года.

Календарная весна может не совпадать с метеорологической. Метеорологи определяют начало этого времени года с помощью среднесуточной температуры: если ее значение превышает ноль градусов, считается, что пришла настоящая весна.

В Москве и Московской области средняя дата перехода средней суточной температуры воздуха через ноль градусов наступает в последних числах марта. В 2017 году весна в столице опережает календарь на месяц. С начала месяца в городе уже выпало 11 мм осадков — треть мартовской нормы.

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