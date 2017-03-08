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15:22 (мск), источник: БЕЛТА

ФОТОРЕПОРТАЖ: Красивые и быстрые. Забег Beauty run в Минске

Самые красивые и спортивные девушки Беларуси стартовали 8 марта в 12.00 на площади Независимости и пробежали на выбор 2 км (разворот у ГУМа) или 5 км — до площади Победы и обратно на старт.

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На финише каждую участницу ждали цветы и памятные медали участников. Число участниц забега — около 2000 человек.

Фото Оксаны Манчук.

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