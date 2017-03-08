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17:26 (мск), источник: Lenta.Ru

В Нью-Йорке завелась патрульная свинья

Карликовая свинья начала патрулировать улицы в центре Нью-Йорка. Об этом пишет New York Post, также публикуя снимок животного.

По информации издания, двое полицейских с поросенком в форменном жилете и на красном поводке были замечены в районе Сохо на Манхэттене.

New York Post отмечает, что городское законодательство запрещает держать домашнюю свинью в квартире, однако прогуливаться с животным по улицам не возбраняется.

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В сентябре прошлого года в ряды австралийской полиции был принят уличный кот по кличке Эд.

С его помощью стражи порядка намеревались избавиться от грызунов, атаковавших полицейские конюшни в Новом Южном Уэльсе.

«Кот поддерживает всех констеблей, ходит с ними, пока они заняты своими повседневными обязанностями. После этого он обычно патрулирует конюшни. А когда там начинают уборку, Эд отправляется спать», — рассказал представитель правоохранительных органов о распорядке «сослуживца».

Комментарии
1
Берёзка
Похоже полиция себя дискредитировала, после частых убийств афроамериканцев и теперь её сотрудники подлежат замене на парнокопытных - свиней.
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