Необычный сюрприз устроили женщинам в кишинёвском аэропорту
Праздничная атмосфера царит сегодня и в Кишиневском международном аэропорту. А еще более незабываемым и ярким этот день сделал… танец.
Праздничная атмосфера царит сегодня и в Кишиневском международном аэропорту. А еще более незабываемым и ярким этот день сделал… танец.
Покружиться в ритмах романтических мелодий дам приглашали галантные кавалеры.
«Это замечательно. Очень красивая идея: передает восхищение женщиной. Очень приятно!».
Цветы женщинам дарили
«Очень приятно. Большое спасибо!».