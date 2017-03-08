На Мальте обрушилось Лазурное окно
На западе мальтийского острова Гоцо обрушилась 28-метровая скальная арка естественного происхождения, известная как Лазурное окно. Об этом пишет The Times of Malta.
На западе мальтийского острова Гоцо обрушилась 28-метровая скальная арка естественного происхождения, известная как Лазурное окно. Об этом пишет The Times of Malta.
Вершина известняковой арки рухнула утром 8 марта. О произошедшем в Twitter сообщил
После новости о разрушении скалы к месту ее расположения направились десятки местных жителей.
В связи с этим ученые предрекали ей скорое исчезновение. Несмотря на это, арка была популярным местом среди туристов и любителей
Скала имела статус объекта всемирного наследия ЮНЕСКО. Ее можно увидеть в фильмах «Битва титанов» (1981), «Граф Монте-Кристо» (2002), а также в одном из эпизодов телесериала «Игра престолов».