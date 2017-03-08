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16:22 (мск), источник: Lenta.Ru

На Мальте обрушилось Лазурное окно

На западе мальтийского острова Гоцо обрушилась 28-метровая скальная арка естественного происхождения, известная как Лазурное окно. Об этом пишет The Times of Malta.

Источник: Reuters

Вершина известняковой арки рухнула утром 8 марта. О произошедшем в Twitter сообщил премьер-министр Мальты Джозеф Мускат. «Составлявшиеся на протяжении многих лет отчеты показывали, что эта достопримечательность будет сильно повреждена естественной коррозией. Этот печальный день настал», — написал он.

После новости о разрушении скалы к месту ее расположения направились десятки местных жителей.

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В последние годы от Лазурного окна регулярно отпадали куски известняка, из которого и состоит скала, напоминает The Times of Malta

В связи с этим ученые предрекали ей скорое исчезновение. Несмотря на это, арка была популярным местом среди туристов и любителей хай-дайвинга.

Скала имела статус объекта всемирного наследия ЮНЕСКО. Ее можно увидеть в фильмах «Битва титанов» (1981), «Граф Монте-Кристо» (2002), а также в одном из эпизодов телесериала «Игра престолов».

Комментарии
2
Жорж Помпиду
Ш л ю ш АБ поздравляю с женским днем 8 марта!
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НАТАЛЬЯ ПОПОВА
ПИСЕЦ
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