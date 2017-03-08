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16:34 (мск), источник: Капитал

Украина заняла 24 место в рейтинге самых доступных для жизни стран

Исследовательская компания GoBankingRates обнародовала результаты исследования стран с наиболее низкой стоимостью жизни. Согласно данными исследования Украина находится на 24 строчке среди 50 стран с наиболее низкой стоимостью жизни.

Источник: Капитал

Во время исследования учитывались несколько факторов: индекс покупательной способности, уровень арендных ставок, потребительской корзины и стоимость местных услуг и сервисов.

Каждый параметр сравнивался с аналогичным показателем в Нью-Йорке, в ходе исследования выяснилось, что покупательная способность украинцев на 71,9% и арендная плата на 91,1% ниже чем показатели жителей Нью-Йорка, а продукты и услуги дешевле на 70%.

В исследовании также указано, что вся причина в том, что заработные платы в Украине до сих пор остаются низкими, за что страна и попала в список стран с наиболее низкой стоимостью жизни. Жители столицы, например, согласно данным исследования вынуждены тратить в среднем 325 долларов США в месяц на одного человека, за исключением арендной платы.

Наиболее дешевыми странами для жизни исследователи определили Южную Африку и Индию. Соседняя с Украиной Польша оказалась на 12 месте, Россия на 39, а Беларусь заняла 50.

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