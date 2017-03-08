Севастопольцы оставили поздравления женщинам на самой большой в Крыму открытке

СЕВАСТОПОЛЬ, 8 марта. /Корр. ТАСС Андрей Мединский/. Жители Севастополя оставили поздравления женщинам с 8 марта на самой большой на Крымском полуострове открытке, а первым теплые слова на ней написал врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников, передает корреспондент ТАСС с места событий.

«Милые, дорогие женщины! Поздравляю с праздником весны. Будьте счастливы и любимы!» — написал Овсянников на 18-метровой открытке, установленной в Севастополе возле Дворца детского и юношеского творчества. По словам организаторов акции, это самая большая в Крыму поздравительная открытка к 8 марта.

После главы города к акции смогли присоединиться все желающие, и буквально в течение нескольких минут на открытке появились десятки теплых слов и пожеланий, оставленных не только мужчинами, но и присутствующими дамами, а также юными севастопольцами.

«Севастопольским мужчинам очень повезло, наши женщины — самые красивые в мире, у нас ранняя весна, и наши женщины пахнут морским бризом и весенними первоцветами. А наш красивый город — это просто декорация к нашим самым любимым женщинам», — поздравил дам актер Севастопольского академического драматического театра имени Луначарского Виталий Таганов.