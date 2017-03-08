В Петербурге на Невском проспекте задержали феминисток

По ее словам, изначально феминистки планировали совершить прогулку по Невскому проспекту от Малой Садовой улицы. Акция должна была напомнить «окружающим и себе в первую очередь, что многие права, которые есть у женщин на сегодняшний день, — результат долгой и упорной борьбы».