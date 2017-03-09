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15:38 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

В Ростовской области определили лучших работников МФЦ

Конкурс среди работников МФЦ на Дону проводился во второй раз, и в этом году была подана 71 заявка от 52 центров Дона. В финал прошел 21 конкурсант.

«Всего лишь приложить максимум стараний и умения, да с людьми быть доброжелательной — вот и весь секрет успеха», — делится Яна Бальчюнайте, ставшая одной из победителей в региональном конкурсе «Лучший работник МФЦ Дона».

За два с небольшим года работы в МФЦ она приняла более семи тысяч заявителей, а в случае необходимости, говорит, выезжает к людям домой. На подведение итогов в донскую столицу приехала из Волгодонска.

«Задача МФЦ — создать комфорт при предоставлении государственных услуг. Мы свою задачу выполняем на 100 процентов», — сказала сотрудник МФЦ Волгодонска Яна Бальчюнайте.

Система многофункциональных центров нашего региона на правительственном уровне признана одной из лучших. Специалистами в минувшем году оказано более 3 миллионов 600 тысяч услуг и консультаций.

«10 лет назад ещё никто мечтать не мог о том, ч то такое будет возможно. Более того, 250 услуг сегодня на площадках МФЦ, то есть фактически мы полностью закрываем все общественно значимые массовые услуги на площадках МФЦ. В следующем году мы передаём дополнительно ещё загранпаспорт с электронными носителями и таким образом завершаем полный цикл всех важных услуг», — прокомментировал начальник управления инноваций в органах власти правительства Ростовской области Борис Носко.

Подведение итогов 2016 года и обсуждение развития сети МФЦ области в Южно-Российском институте управления не случайно. Вуз — не только образовательная площадка, на которой проходят подготовку специалисты, но и научно-образовательный центр, который организует ряд проектов.

«Речь идёт, например, о формировании организационных структур, определения штатной численности, реализации проектов открытого правительства. И важно, что эти проекты реализуются не только на практике, но и в процессе обучения — студенты на основе бизнес-стимуляторов проходят обучение этим технологиям», — отметил директор ЮРИУ — филиала РАНХиГС Олег Локота.

Всего шесть человек стали лучшими работниками МФЦ Дона за 2016 год. Сотрудники из Цимлянского, Аксайского, Каменского районов, из Новочеркасска и Волгодонска. В этом году услуг в МФЦ, говорят специалисты, станет больше, а значит увеличится и нагрузка на сотрудников центров. До конца 2017 года они полностью должны перейти на работу в электронном формате, а также будут взаимодействовать с областным и с муниципальными архивами, выдавать архивные справки и документы.

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