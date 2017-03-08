В Речице выстроили сердце из 50 авто, чтобы поздравить женщин с 8 Марта

Событие выходных вызвало большой интерес, желающих участвовать в нем было значительно больше. Многим водителям пришлось довольствоваться ролью зрителей.

Портрет белоруски: горожанка старше 40 лет, с образованием, работает, позже выходит замуж и рожает детей

Контур сердца выстраивали в течение чуть более двух часов, с наступлением темноты автомобили синхронно включали и выключали свет фар. Кроме того, зрители, подсвечивая телефонами, образовали надпись «С 8 Марта!».

Завершением праздничного флэшмоба на центральной площади города стало файершоу.

Идею креативного поздравления прекрасной половины человечества поддержали в МЧС, райисполкоме и других организациях.