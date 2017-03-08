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17:16 (мск), источник: БЕЛТА

В Речице выстроили сердце из 50 авто, чтобы поздравить женщин с 8 Марта

8 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На площади в Речице Гомельской области выстроили сердце из 50 автомобилей, чтобы поздравить женщин с 8 Марта, сообщает местная газета «Дняпровец», инициировавшая флешмоб.

Источник: БЕЛТА

Событие выходных вызвало большой интерес, желающих участвовать в нем было значительно больше. Многим водителям пришлось довольствоваться ролью зрителей.

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Контур сердца выстраивали в течение чуть более двух часов, с наступлением темноты автомобили синхронно включали и выключали свет фар. Кроме того, зрители, подсвечивая телефонами, образовали надпись «С 8 Марта!».

Завершением праздничного флэшмоба на центральной площади города стало файершоу.

Идею креативного поздравления прекрасной половины человечества поддержали в МЧС, райисполкоме и других организациях.

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