Омские полицейские 9 марта будут ловить пьяных омичей на дорогах

Для того чтобы предотвратить возможные ДТП, сотрудники Госавтоинспекции в Омске 9 марта проведут рейд по проверке водителей с целью выявления нетрезвых автолюбителей. Для проведения операции «Трезвость» задействованы дополнительные силы ГИББД.

«Согласно Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, за управление транспортным средством в состоянии опьянения или отказ от прохождения медицинского освидетельствования предусмотрена административная ответственность в виде лишения права управления на срок от 1,5 до 2 лет и штраф в размере 30 000 рублей», — сообщает пресс-служба УМВД по Омской области.

Напомним, что в 2016 году по вине нетрезвых водителей на территории Омской области произошло 273 автоаварии, в которых 40 человек погибли и 416 получили травмы различной степени тяжести.