Волонтеры поздравили с 8 марта около 300 женщин в Екатеринбурге

ЧЕЛЯБИНСК, 8 марта. /ТАСС/. Порядка 300 жительниц Екатеринбурга в среду получили тюльпаны и услышали от волонтеров поздравления в честь Международного женского дня, сообщил ТАСС представитель оргкомитета акции. Торжественная акция, посвященная Международному женскому дню, состоялась в одном из торговых центров.

«Мы с ребятами поздравили с 8 марта примерно 300 женщин, подарили им тюльпаны. Поздравления запечатлели на фото на фоне тематического баннера», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что акцию волонтеры проводили впервые. О ней узнали на одном из сайтов в интернете и решили присоединится. «Сложностей никаких не возникло. Все реагировали только позитивно, нам понравилось», — отметил Никонов.