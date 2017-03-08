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18:26 (мск), источник: ТАСС

Волонтеры поздравили с 8 марта около 300 женщин в Екатеринбурге

Акция состоялась в одном из торговых центров.

Источник: РИА "Новости"

ЧЕЛЯБИНСК, 8 марта. /ТАСС/. Порядка 300 жительниц Екатеринбурга в среду получили тюльпаны и услышали от волонтеров поздравления в честь Международного женского дня, сообщил ТАСС представитель оргкомитета акции. Торжественная акция, посвященная Международному женскому дню, состоялась в одном из торговых центров.

«Мы с ребятами поздравили с 8 марта примерно 300 женщин, подарили им тюльпаны. Поздравления запечатлели на фото на фоне тематического баннера», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что акцию волонтеры проводили впервые. О ней узнали на одном из сайтов в интернете и решили присоединится. «Сложностей никаких не возникло. Все реагировали только позитивно, нам понравилось», — отметил Никонов.

Ранее ТАСС сообщил, что в ряде городов России пройдут акции, в ходе которых волонтеры в людных местах подарят проходящим женщинам цветы и поздравят их с праздником весны. Места проведения мероприятий будут оформлены с использованием тематических арт-объектов с изображением, ранее появившимся на кремлевской стене в Москве. Сообщается, что акции пройдут во Владивостоке, Екатеринбурге, Калининграде и Санкт-Петербурге.

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