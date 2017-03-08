Папа Римский украсит обложку нового номера итальянского Rolling Stone

Фотография понтифика с поднятым вверх большим пальцем с подписью «поп-Папа» украсит первую страницу посвящённого музыке и массовой культуре журнала в преддверии его поездки в Милан, которая состоится 25 марта.

В ходе визита Франциск, помимо прочего, посетит районы на окраине города, где встретится с населяющими их бедняками, иммигрантами и их потомками. 25 марта, по выражению издания, станет «историческим для него днем».

«Rolling Stone чествует папу Франциска, который покорил молодежь своим вниманием к самым бедным и несчастным, своей близкой народу манерой, тем, как он себя ведет на публике. Этот Папа кажется наиболее подходящим для нашего времени», — пишет журнал. В посвященной понтифику статье говорится о том, настолько «те здравые вещи, которые он говорит, позволяют ясно ощутить его одиночество».

В 2014 году американская версия Rolling Stone выпустила номер, посвященный папе Франциску. Таким образом, он стал первым понтификом, оказавшимся на обложке известного музыкального издания.

Тогда Ватикан подверг публикацию RS критике. Глава службы печати Святого престола Федерико Ломбарди охарактеризовал ее как свидетельство большого внимания к нововведениям Франциска во всем мире. Однако официальный представитель Ватикана подчеркнул, что позитивная оценка деятельности папы Франциска не должна заставлять журналистов плохо писать о его предшественнике на Апостольском престоле Бенедикте XVI.