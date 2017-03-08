Денег на капремонт дорог нет: муниципалитет латает дыры

«В прошлом году у нас было лишь два снегопада. В этом — четыре. Это сказывается на состоянии покрытия дорог. В основном на те устаревшие покрытия, где практически на протяжении 10-ти лет не проводились работы по ремонту асфальтового покрытия», — отметил собеседник.

Полный анализ ситуации пока не сделан, но по прогнозам специалистов, в нынешнем году количество ям на столичных трассах будет больше, чем в прошлом. Это связано с обильными снегопадами минувшей зимой.

КИШИНЕВ, 8 мар — Sputnik, Дарья Чернега. С каждым годом все больше улиц Кишинева приходит в негодность, заявил Sputnik глава муниципального предприятия Exdrupo Штефан Раку.

Раку сообщил, что в настоящее время 80% дорог Кишинева находятся в критическом состоянии. При этом денег на капитальный ремонт пока нет.

Раку сообщил, что в настоящее время 80% дорог Кишинева находятся в критическом состоянии. При этом денег на капитальный ремонт пока нет.

По словам чиновника, в 2017 году управление запросило минимум 125 миллионов леев на проведение дорожных работ, но муниципальные власти сумели выделить лишь 80. Двадцать пять миллионов уже израсходованы на латание дыр в асфальтовом покрытии.

«Мы выходим на дороги как скорая помощь. Туда, где практически невозможно ездить, или возникли ситуации, представляющие опасность для водителей и пешеходов. И мы на данный момент ликвидируем эти ситуации», — сказал Раку.

Чиновник признался, что после такого ремонта трассы по-прежнему не соответствуют техническим требованиям. Дорожные латки могут расползтись в короткое время: все зависит от интенсивности движения на том или ином участке. Если по нему часто проезжает большегрузный транспорт, то быстро разрушится даже свежий асфальт.

Раку также заявил, что в настоящее время приоритетом для дорожных служб является ремонт подъездных путей к Кишиневу.