Полиция отпустила четырех задержанных за попытку нападения на марш за права женщин в Киеве

Четырех задержанных за попытку нападения на феминистический марш в Киеве отпустили из Шевченковского отдела Нацполиции. Об этом сообщила пресс-секретарь Нацполиции Киева Оксана Блищик, передает «Громадське».

По ее словам, на всех мужчин составили протокол об административном правонарушении по статье «мелкое хулиганство».

Как отметил один из уволенных лиц, которых подозревают в нападении, именно участники марша напали на него и его товарищей, а не наоборот.

По его словам, все задержанные получили легкие травмы.

Как повідомялося, сегодня, 8 марта, в Киеве агрессивно настроенные люди напали на участников марша феминисток и облили их зеленкой и кефиром. Все они — студенты, 1996, 1998 и 1999 года рождения. Как мужчины объяснили, таким образом они хотели показать свое несогласие с тезисами, которые высказывали участники марша, и привлечь внимание.