Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Литвинова на «Минуте славы» предложила танцору пристегнуть ногу
Снайпер ликвидировал одного из лучших штурмовиков Правого сектора
15 тысяч молодых семей получат деньги на жилье
Как живут восточные жены на самом деле
«Мне не стыдно»: женщины устроили смелый флешмоб в Сети
Подарок на миллион и больше. 11 роскошных безумств ради женщинКоролевства, бриллианты, дворцы - от Фердинанда II Арагонского до Романа Абрамовича.
11-летний сын Андрея Аршавина вышел на сцену Большого театра
В России введут новые нормы труда для женщин
Девятиэтажки в Москве будут сносить вместе с пятиэтажками
Новые станции желтой ветки откроют в ближайшие дни
«В Киеве - паника и растерянность»: экс-премьер Украины о Крыме
«Штурмовой «колобок»: СМИ об оружии спецназа РФ
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
Анна Матисон и Сергей Безруков вышли в свет
Россия может закрыть путь между Америкой и Европой - СМИ
"Не смог отойти от пирса": СМИ о флагмане Киева
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
12Наступление на Мосул
8На Сицилии извергается вулкан Этна
19«Квартира, дача, машина»: как выглядели новые хрущевки 50 лет назад
1230 лет назад скончался Энди Уорхол
19:10 (мск), источник: 112.ua

Полиция отпустила четырех задержанных за попытку нападения на марш за права женщин в Киеве

На всех мужчин составили протокол об административном правонарушении по статье «мелкое хулиганство».

Источник: 112.ua

Четырех задержанных за попытку нападения на феминистический марш в Киеве отпустили из Шевченковского отдела Нацполиции. Об этом сообщила пресс-секретарь Нацполиции Киева Оксана Блищик, передает «Громадське».

По ее словам, на всех мужчин составили протокол об административном правонарушении по статье «мелкое хулиганство».

Как отметил один из уволенных лиц, которых подозревают в нападении, именно участники марша напали на него и его товарищей, а не наоборот.

По его словам, все задержанные получили легкие травмы.

Как повідомялося, сегодня, 8 марта, в Киеве агрессивно настроенные люди напали на участников марша феминисток и облили их зеленкой и кефиром. Все они — студенты, 1996, 1998 и 1999 года рождения. Как мужчины объяснили, таким образом они хотели показать свое несогласие с тезисами, которые высказывали участники марша, и привлечь внимание.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Вечерний прайм 08.03.2017
Путин заявил об успехе российских программ поддержки демографии
Более 30 человек погибли в атаке на военный госпиталь в Кабуле
WikiLeaks сообщила о серверах ЦРУ под названием PocketPutin
Анкара призвала ФРГ решить, кто для нее Турция — друг или враг
Ким Чен Ын отправил Башару Асаду поздравительную телеграмму
На Мальте обрушилось Лазурное окно
Не менее девяти детей погибли в пожаре в Гватемале
Спорт
«Барселона» верит в чудо: что смотреть сегодня в Лиге чемпионов Перед «Барселоной» стоит поистине грандиозная задача. Еще ни одна команда в истории еврокубков не проходила дальше, проиграв в первом матче плей-офф со счетом 0:4
Авто
Летающие автомобили: Airbus смог удивить Французские авиаторы из Airbus — спецы по летающему транспорту, а разработчики из Italdesign знают толк в автомобильных проектах
Hi-Tech
Резкое падение цен в России на PlayStation 4 и Xbox One Hi-Tech Mail.Ru проанализировал рынок и выяснил, что игровые приставки PlayStation 4 и Xbox One можно купить в России дешевле 20 тысяч рублей
Кино
Знаковые женщины советского кино: 10 актрис, которым нет замены Сильные характеры, яркие образы, безупречная красота — вот за что миллионы зрителей любят героинь советских фильмов. Вспоминаем 10 легендарных актрис, воплотивших на экране знаковых киногероинь
Недвижимость
Жильцам разрешат выбрать, как платить за общедомовые нужды
Ипотечные ставки в России упали до минимумов
Новые станции желтой ветки откроют в ближайшие дни
Девятиэтажки в Москве будут сносить вместе с пятиэтажками
Леди
В моду вошли брюки-джоггеры: как их носить (фото) Этот тренд понравится тем, кто любит максимальный комфорт
Дети
В России введут новые нормы труда для женщин Новые санитарные нормы также не разрешают беременным находиться за компьютером больше трех часов.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь