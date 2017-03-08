Полиция отпустила четырех задержанных за попытку нападения на марш за права женщин в Киеве
На всех мужчин составили протокол об административном правонарушении по статье «мелкое хулиганство».
На всех мужчин составили протокол об административном правонарушении по статье «мелкое хулиганство».
Четырех задержанных за попытку нападения на феминистический марш в Киеве отпустили из Шевченковского отдела Нацполиции. Об этом сообщила
По ее словам, на всех мужчин составили протокол об административном правонарушении по статье «мелкое хулиганство».
Как отметил один из уволенных лиц, которых подозревают в нападении, именно участники марша напали на него и его товарищей, а не наоборот.
По его словам, все задержанные получили легкие травмы.
Как повідомялося, сегодня, 8 марта, в Киеве агрессивно настроенные люди напали на участников марша феминисток и облили их зеленкой и кефиром. Все они — студенты, 1996, 1998 и 1999 года рождения. Как мужчины объяснили, таким образом они хотели показать свое несогласие с тезисами, которые высказывали участники марша, и привлечь внимание.