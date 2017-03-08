Ученые установили, какой компонент красного вина замедляет старение мозга

Как удалось выяснить исследователям, ресвератрол — вещество, содержащееся, например, в кожуре винограда — предохраняет от разрушения синапсы, которые передают сигналы от мозга мускулам. Такое же влияние на мозг оказывают физические упражнения и ограничение питания. Ресвератрол содержится в вине, причем в красном вине его доля больше, чем в белом.

Мыши, в чью диету с годовалого возраста ученые включили ресвератрол, через год имели более здоровые нервно-мышечные соединения, чем их обычные сородичи. «Мне кажется, что мы приближаемся к пониманию механизмов обусловленной возрастом деградации нейронных цепей», — приводит издание The Independent слова одного из авторов исследования доцента Грегорио Вальдеса.

Правда, плохой новостью для любителей вина станет то, что содержание в нем ресвератрола недостаточно для достижения положительного эффекта. «Человек за всю жизнь не сможет выпить столько вина, чтобы его мозг подвергся такому же воздействию, как мозг подопытных мышей», — говорит Вальдес.

Результаты исследования были опубликованы в научном журнале The Journals of Gerontology, Series A. Следующим шагом, по словам исследователей, станет попытка выяснить, каков механизм благотворного воздействия ресвератрола на мозговые клетки.