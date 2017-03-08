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21:06 (мск), источник: РИА Новости

Зацеперов предлагают наказывать общественными работами

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Мосгордума рассмотрит предложения москвичей о введении общественных работ для зацеперов в качестве меры наказания, заявил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Источник: РИА Новости

«В Мосгордуме готовы рассмотреть предложение москвичей наказывать зацеперов общественными работами в качестве меры ответственности за незаконное передвижение снаружи вагона, создающее угрозу жизни и здоровью, а также безопасности на транспорте в целом», — сказал Шапошников, чьи слова приводит пресс-служба столичного парламента.

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Уточняется, что об этом Шапошников рассказал, комментируя ход голосования на портале «Активный гражданин», где участники опроса отвечали на вопросы о штрафах за зацепинг и могли предложить свои варианты решения данной проблемы.

Шапошников отметил, что в столичном парламенте готовы рассмотреть инициативу о введении общественных работ в качестве наказания за зацепинг. Он пояснил, что это предложение планируют учесть при работе с законопроектом во втором чтении.

20 февраля на портале «Активный гражданин» стартовало голосование, в ходе которого москвичи могут высказать свое мнение о законопроекте, увеличивающим штрафы для зацеперов.

Согласно законопроекту, в случае проезда на железнодорожном транспорте нарушителям в Москве и Санкт-Петербурге будет грозить штраф до 4 тысяч рублей, а в других регионах страны до 2,5 тысяч рублей

На данный момент штраф составляет 100 рублей. Повторное нарушение повлечет за собой штраф до 5 тысяч рублей или административный арест до 15 суток. В случае одобрения инициативы москвичами, законопроект передадут в Госдуму РФ.

Зацепинг — это способ передвижения на поезде, при котором человек цепляется к вагонам снаружи за различные поручни, лестницы, подножки и другие элементы.

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