Зацеперов предлагают наказывать общественными работами
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Мосгордума рассмотрит предложения москвичей о введении общественных работ для зацеперов в качестве меры наказания, заявил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Мосгордума рассмотрит предложения москвичей о введении общественных работ для зацеперов в качестве меры наказания, заявил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.
«В Мосгордуме готовы рассмотреть предложение москвичей наказывать зацеперов общественными работами в качестве меры ответственности за незаконное передвижение снаружи вагона, создающее угрозу жизни и здоровью, а также безопасности на транспорте в целом», — сказал Шапошников, чьи слова приводит
Уточняется, что об этом Шапошников рассказал, комментируя ход голосования на портале «Активный гражданин», где участники опроса отвечали на вопросы о штрафах за зацепинг и могли предложить свои варианты решения данной проблемы.
Шапошников отметил, что в столичном парламенте готовы рассмотреть инициативу о введении общественных работ в качестве наказания за зацепинг. Он пояснил, что это предложение планируют учесть при работе с законопроектом во втором чтении.
20 февраля на портале «Активный гражданин» стартовало голосование, в ходе которого москвичи могут высказать свое мнение о законопроекте, увеличивающим штрафы для зацеперов.
На данный момент штраф составляет 100 рублей. Повторное нарушение повлечет за собой штраф до 5 тысяч рублей или административный арест до 15 суток. В случае одобрения инициативы москвичами, законопроект передадут в Госдуму РФ.
Зацепинг — это способ передвижения на поезде, при котором человек цепляется к вагонам снаружи за различные поручни, лестницы, подножки и другие элементы.