Зацеперов предлагают наказывать общественными работами

«В Мосгордуме готовы рассмотреть предложение москвичей наказывать зацеперов общественными работами в качестве меры ответственности за незаконное передвижение снаружи вагона, создающее угрозу жизни и здоровью, а также безопасности на транспорте в целом», — сказал Шапошников, чьи слова приводит пресс-служба столичного парламента.

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Уточняется, что об этом Шапошников рассказал, комментируя ход голосования на портале «Активный гражданин», где участники опроса отвечали на вопросы о штрафах за зацепинг и могли предложить свои варианты решения данной проблемы.

Шапошников отметил, что в столичном парламенте готовы рассмотреть инициативу о введении общественных работ в качестве наказания за зацепинг. Он пояснил, что это предложение планируют учесть при работе с законопроектом во втором чтении.

20 февраля на портале «Активный гражданин» стартовало голосование, в ходе которого москвичи могут высказать свое мнение о законопроекте, увеличивающим штрафы для зацеперов.