Спасатели разобрали стену квартиры ради кота

Угодившее в западню животное громко мяукало и царапало стены, эти звуки и привлекли внимание жильцов. Как кот попал в воздуховод, неясно.

Сотрудники МЧС в присутствии жильцов квартиры вырезали часть стены. После этого на кота пришлось набросить кусок ткани, чтобы безопасно извлечь его из воздуховода.

Жители дома узнали в спасенном бездомного кота, которого ранее часто видели во дворе. Пока его согласилась приютить семья, в квартире которой работали спасатели.

Напоследок благодарные жильцы преподнесли бригаде спасателей шоколадный торт.