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20:59 (мск), источник: Мослента

Спасатели разобрали стену квартиры ради кота

В московском районе Люблино спасателям пришлось разобрать часть стены квартиры жилого дома, чтобы спасти кота. Он застрял в воздуховоде на пятом этаже. Об этом в среду, 8 марта, сообщает Life.

Источник: AP 2017

Угодившее в западню животное громко мяукало и царапало стены, эти звуки и привлекли внимание жильцов. Как кот попал в воздуховод, неясно.

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Сотрудники МЧС в присутствии жильцов квартиры вырезали часть стены. После этого на кота пришлось набросить кусок ткани, чтобы безопасно извлечь его из воздуховода.

Жители дома узнали в спасенном бездомного кота, которого ранее часто видели во дворе. Пока его согласилась приютить семья, в квартире которой работали спасатели.

Напоследок благодарные жильцы преподнесли бригаде спасателей шоколадный торт.

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