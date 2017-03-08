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19:14 (мск), источник: Telegraf.com.ua

В Харькове женщины требовали равной с мужчинами зарплаты

Более ста женщин прошли маршем в Харькове, чтобы привлечь внимание к гендерной дискриминации.

Источник: Telegraf.com.ua

Марш женской солидарности под лозунгом «Требуем 100%» начался в 14:00 в центре города. Участницы шествия — в основном молодые женщины. В руках они держали плакаты: «Все разные, все равные», «У профессий нет гендера», «Парни и девушки — одна команда», «Равенство грядет!». Время от времени женщины скандировали: «Равная работа — равная оплата!».

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К участницам шествия присоединились мужчины из общественной организации «Антифашистское действие» со своим лозунгом: «Нет фашизму, нет сексизму!». Шествие прошло до Харьковского театра оперы и балета им. Лысенко, где состоялся флешмоб на тему дня.

«Хотим напомнить обществу, что в Украине зарплата женщин на треть меньше, чем у мужчин, при этом женщина совмещает труд на пользу обществу с домашней работой, включая воспитание детей. Мы требуем 100% профессий для женщин, 100% оплаты труда, 100% карьерных возможностей», — объясняют организаторы акции из «Гендерного союза».

На время марша движение в центре перекрыли. Порядок обеспечивали до ста правоохранителей. Инцидентов нет.

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