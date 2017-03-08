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19:36 (мск), источник: 112.ua

На железной дороге в Конотопе ситуация спокойная, ни одно обращение не поступало, — полиция

На железной дороге дежурят порядка восьми правоохранителей.

Источник: 112.ua

В Конотопе сейчас ситуация спокойная: на железной дороге дежурят правоохранители, ни одно обращение не поступало. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» сообщила спикер Нацполиции в Сумской области Эльвира Биганова.

«Я могу сказать, и это на 100%, что это видео к нынешним событиям не имеет никакого отношения. В Конотопе все спокойно. Там сейчас около восьми человек, которые следят за порядком на железной дороге», — отметила она.

Биганова предположила, что видео, на котором жители города прогоняют народных депутатов из-за «блокады» Донбасса, было снято ранее.

По ее словам, в полицию ни одно обращение от участников торговой блокады или от жителей не поступало.

Как сообщалось, вечером 4 марта участники торговой блокады открыли новый «редут» в городе Конотоп Сумской области. Правоохранители начали уголовное производство по факту блокирования железнодорожного сообщения в Конотопе. 5 марта блокаду железнодорожного сообщения в Конотопе Сумской области сняли.

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