Елена Кравец впервые показала своих милых двойняшек
Актриса Студии Квартал 95 Елена Кравец не любит на показ выставлять свою личную жизнь.
Актриса Студии Квартал 95 Елена Кравец не любит на показ выставлять свою личную жизнь.
Елена Кравец необычным образом поздравила всех женщин с весенним праздником. На своей страничке в соцсети 40-летняя артистка опубликовала снимок, на котором запечатлены ее
«С праздником, Цветочки!)», — подписала фото Кравец.
Этот снимок стал первым публичным появлением ее младших деток: мальчика Ивана и девочки Екатерины. На фото малыши лежат на покрывале и тянутся ручками к букету желтых тюльпанов. Лиц деток не видно.