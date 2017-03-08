Елена Кравец впервые показала своих милых двойняшек

Елена Кравец необычным образом поздравила всех женщин с весенним праздником. На своей страничке в соцсети 40-летняя артистка опубликовала снимок, на котором запечатлены ее детки-двойняшки.

Этот снимок стал первым публичным появлением ее младших деток: мальчика Ивана и девочки Екатерины. На фото малыши лежат на покрывале и тянутся ручками к букету желтых тюльпанов. Лиц деток не видно.