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21:05 (мск), источник: Telegraf.com.ua

Елена Кравец впервые показала своих милых двойняшек

Актриса Студии Квартал 95 Елена Кравец не любит на показ выставлять свою личную жизнь.

Источник: Telegraf.com.ua

Елена Кравец необычным образом поздравила всех женщин с весенним праздником. На своей страничке в соцсети 40-летняя артистка опубликовала снимок, на котором запечатлены ее детки-двойняшки.

«С праздником, Цветочки!)», — подписала фото Кравец.

Этот снимок стал первым публичным появлением ее младших деток: мальчика Ивана и девочки Екатерины. На фото малыши лежат на покрывале и тянутся ручками к букету желтых тюльпанов. Лиц деток не видно.

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