Во Дворце торжеств Набережных Челнов прошел парад свадебных юбиляров

Гостями торжества стали супруги Тарасовы, Каравашкины, Гилевы, Пономаревы, Самойловы и Гариповы.

Торжественное мероприятие открыла начальник Управления ЗАГС города Равиля Зарипова. «Эти пары — одни из редких счастливчиков, которым суждено прожить душа в душу 50 и 55 лет! Теплота в семье зависит от крепких отношений супругов. Как не встречаются две одинаковые снежинки, так и нет на свете одинаковых судеб людей. Но одно их объединяет — они рождены любить, быть счастливыми, зажечь свой семейный очаг. Дорогие юбиляры! Вы являетесь примером не только для своих близких, но и для всех нас! Глядя на вас, убеждаешься, что есть та самая любовь, не покоренная годами! И так прекрасно, что вы сохраняете и приумножаете лучшие семейные традиции нашего замечательного города», — сказала она.