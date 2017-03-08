Участники блокады отказались подчиняться запрету на ввоз оружия в Донбасс

КИЕВ, 8 мар — РИА Новости Украина. Организаторы блокады торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР заявили, что не будут выполнять решение властей Донецкой области о запрете ввоза на территорию региона оружия.

Ранее полиция Донецкой области со ссылкой на главу ведомства Вячеслава Аброськина сообщила, что власти Донецкой области рекомендуют населению не ввозить на территорию региона оружие. В частности, по распоряжению Аброськина на территории области запрещается ввоз оружия, даже если есть разрешение на его владение.