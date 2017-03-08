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21:42 (мск), источник: Informburo.kz

Казахстан вошёл в рейтинг лучших стран мира

Казахстан расположился на 71 строчке в общем рейтинге лучших стран мира.

Казахстан вошёл в список лучших стран мира по версии журнала US News & World Report. Республика заняла 71 строчку в рейтинге 80 стран. Другие государства с территории Центральной Азии в престижный перечень не вошли.

В топ-5 лучших стран мира вошли европейские государства: Швейцария, Канада, Великобритания, Германия и Япония. Америка расположилась на седьмом месте. Казахстан на одну позицию обогнала Беларусь.

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В рейтинге отмечается, что в Казахстане крупнейшая экономика в Центральноазиатском регионе, которая, в основном, связана с добычей нефти. Страна богата природными ресурсами. Является одним из ведущих мировых производителей урана. Отмечается, что Казахстан является членом ООН, ОБСЕ и других международных организаций.

В прошлом году Казахстан занял 55 место в рейтинге. Тогда список состоял из 60 стран. Рейтинг был составлен университетом штата Пенсильвания совместно с консалтинговым агентством. Он основывается на результатах социологического опроса, который был проведён среди 20 с лишним тысяч человек из 36 стран. В начале года Казахстан занял четвёртое место в списке самых дешёвых для жизни стран мира по итогам 2016 года.

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Казахстан вошёл в рейтинг лучших стран мира
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