Казахстан вошёл в рейтинг лучших стран мира
Казахстан расположился на 71 строчке в общем рейтинге лучших стран мира.
Казахстан расположился на 71 строчке в общем рейтинге лучших стран мира.
Казахстан вошёл в список лучших стран мира по версии журнала US News & World Report. Республика заняла 71 строчку в рейтинге 80 стран. Другие государства с территории Центральной Азии в престижный перечень не вошли.
В топ-5 лучших стран мира вошли европейские государства: Швейцария, Канада, Великобритания, Германия и Япония. Америка расположилась на седьмом месте. Казахстан на одну позицию обогнала Беларусь.
В рейтинге отмечается, что в Казахстане крупнейшая экономика в Центральноазиатском регионе, которая, в основном, связана с добычей нефти. Страна богата природными ресурсами. Является одним из ведущих мировых производителей урана. Отмечается, что Казахстан является членом ООН, ОБСЕ и других международных организаций.
В прошлом году Казахстан занял 55 место в рейтинге. Тогда список состоял из 60 стран. Рейтинг был составлен университетом штата Пенсильвания совместно с консалтинговым агентством. Он основывается на результатах социологического опроса, который был проведён среди 20 с лишним тысяч человек из 36 стран. В начале года Казахстан занял четвёртое место в списке самых дешёвых для жизни стран мира по итогам 2016 года.