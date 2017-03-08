Казахстан вошёл в рейтинг лучших стран мира

Казахстан вошёл в список лучших стран мира по версии журнала US News & World Report. Республика заняла 71 строчку в рейтинге 80 стран. Другие государства с территории Центральной Азии в престижный перечень не вошли.

В топ-5 лучших стран мира вошли европейские государства: Швейцария, Канада, Великобритания, Германия и Япония. Америка расположилась на седьмом месте. Казахстан на одну позицию обогнала Беларусь.