В четверг будет туманно и дождливо

В четверг будет облачно с прояснениями. Преимущественно в северо-западных и центральных районах страны пройдут дожди. Ветер юго-восточный, умеренный.

Температура воздуха ночью составит от минус 1 до плюс 5 градусов, днем — 7−12 тепла, по югу — до плюс 14. В крайних северо-западных районах прогнозируется 4−6 градусов выше нуля.

В республиканском центре обратили внимание, что в связи с теплой погодой на реках и водоемах продолжается активное разрушение ледяного покрова. Выход на лед сейчас опасен, так как в ледяном покрове есть промоины, местами лед потемнел и быстро тает.