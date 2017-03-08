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21:39 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

В четверг будет туманно и дождливо

Туман прогнозируется в отдельных районах Беларуси ночью и утром 9 марта. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

В четверг будет облачно с прояснениями. Преимущественно в северо-западных и центральных районах страны пройдут дожди. Ветер юго-восточный, умеренный.

Температура воздуха ночью составит от минус 1 до плюс 5 градусов, днем — 7−12 тепла, по югу — до плюс 14. В крайних северо-западных районах прогнозируется 4−6 градусов выше нуля.

В республиканском центре обратили внимание, что в связи с теплой погодой на реках и водоемах продолжается активное разрушение ледяного покрова. Выход на лед сейчас опасен, так как в ледяном покрове есть промоины, местами лед потемнел и быстро тает.

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