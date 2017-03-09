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00:16 (мск), источник: 112.ua

В КГГА объяснили причину густого тумана в Киеве

Метеорологическая дымка связана исключительно погодными условиями.

Источник: 112.ua

Окутавший Киев туман является типичным явлением для мегаполисов и связан исключительно с погодными условиями. Метеорологическая дымка развеется сразу же, как только изменятся погодные условия, в частности, интенсивность движения воздуха.

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Об этом сообщила пресс-служба КГГА, со ссылкой на управление по вопросам чрезвычайных ситуаций.

По прогнозу Украинского гидрометцентра, туман продержится до конца суток 8 марта, он также будет ночью и утром 9 марта. Видимость 200−500 метров.

При этом скорость ветра не превышает 3 метра в секунду, что приводит к так называемой температурной инверсии: изменение температурного слоя и отсутствие ветра не позволяет подыматься вверх нижнему слою атмосферы.

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