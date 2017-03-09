В КГГА объяснили причину густого тумана в Киеве

Окутавший Киев туман является типичным явлением для мегаполисов и связан исключительно с погодными условиями. Метеорологическая дымка развеется сразу же, как только изменятся погодные условия, в частности, интенсивность движения воздуха.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА, со ссылкой на управление по вопросам чрезвычайных ситуаций.

По прогнозу Украинского гидрометцентра, туман продержится до конца суток 8 марта, он также будет ночью и утром 9 марта. Видимость 200−500 метров.

При этом скорость ветра не превышает 3 метра в секунду, что приводит к так называемой температурной инверсии: изменение температурного слоя и отсутствие ветра не позволяет подыматься вверх нижнему слою атмосферы.