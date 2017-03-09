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14:33 (мск), источник: Аргументы и факты

Мечта сбывается. Павел I был уверен в безопасности за 3 часа до смерти

Михайловский замок, где был убит Павел I, был великолепно защищённой крепостью. Император сам позаботился о его неприступности. Причём не только материальной, но и мистической. По его мнению, здесь ему ничто не угрожало.

220 лет назад, 9 марта 1797 г. один человек приступил к осуществлению мечты всей своей жизни. Император и самодержец Всероссийский Павел I положил первый камень в основание своей новой резиденции — Михайловского замка.

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Именно там спустя 4 года он будет убит.

Краткое правление Павла в нашем сознании наполнено мрачным символизмом, мистикой и конспирологией. В частности, отмечается какая-то особенно зловещая роль цифры 4. Да, император правил 4 года, 4 месяца и 4 дня. Да, его столь желанный и такой неприступный с виду дворец строился тоже 4 года. И прожил Павел в нём ровно 40 дней. Тут поневоле задумаешься.

На самом деле вся эта нумерология притянута за уши задним числом. Совершенно непонятно, зачем было придумывать такую конструкцию. Потому что кое-какие совпадения и знаки, причём самого дурного характера, случались при постройке дворца в действительности.

Камень на камень

При закладке все условности были соблюдены с большим походом. Возложив в фундамент первый символический камень, император получил из рук главного архитектора, Винченцо Бренна, лопатку с известью и серебряный молоточек. Положив слой раствора, Павел добавил в него на счастье золотую монетку. Сам камень тоже прошёл серьёзную подготовку — гладкий кусок благородного итальянского мрамора нёс на себе надпись: «В лето 1797 положено основание сему зданию Михайловского замка». Лёгкое постукивание серебряного молоточка было призвано окончательно изгнать любые нечистые силы и предзнаменования, связанные с этим местом.

А они существовали в реальности. Павел отлично знал о том, что в процессе выкапывания ямы под фундамент обнаружили другой камень. Мягкий сероватый известняк, на котором чуть ли не гвоздиком было нацарапано два слова: «Иоанн Антонович».

Иван Антонович. Портрет кисти неизвестного художника.

Пожалуй, самый несчастный император из династии Романовых. Правил с октября 1740 по ноябрь 1741 гг. То есть даже не правил, а символически присутствовал на троне, приступив к «царствованию» в двухмесячном возрасте. А потом — переворот, малыша отнимают у матери и сажают в одиночную камеру. На его имя накладывают запрет. Изымают всё, что с ним связано. И, в конце концов, через 24 года неволи убивают.

Суеверный Павел, напоровшись на такой знак, просто обязан был отказаться от строительства. Но он его не остановил. Напротив — начал подгонять.

Силы небесные

Часто рассказывают легенду о том, почему замок назвали Михайловским. Дескать, стоял на посту солдат, было ему видение — архангел Михаил. Который повелел строить здесь храм в его честь. Солдат доложил об этом императору, и вот, извольте — готова новая резиденция с соответствующим храмом, по которому и назвали всё здание.

История нелепая. Но доля правды в ней есть. Павел действительно искал заступничества высших сил. И нашёл их в имени архангела Михаила. Во-первых, в Писании он именуется «князем», «покровителем Воинства Господня», главным борцом против Диавола и беззакония. Во-вторых, именно с чудесными явлениями Михаила связаны самые критические моменты нашей истории. Так, он в 1126 г. помог одолеть половцев, которые почти уже разорили Русь: «Поганые побеждены были силою Честного Креста и святым Михаилом». В 1237 г. именно он отвёл татар от Новгорода. Батый, увидев изображение архангела в одной из церквей разорённого Киева, будто бы сказал: «Сей возбранил пойти мне на Великий Новгород». Являлся он и на Куликовом поле, когда наши чуть было не дрогнули. И во время Смуты якобы грозил полякам: «Вскоре Всесильный Бог воздаст вам отмщение».

Историю Павел знал. И вполне логично рассудил, что архангел Михаил — самая лучшая кандидатура в выборе небесного заступника.

Архангел Михаил на иконе. Теодор Поулакис, 2-я половина XVII века.

Долгая счастливая жизнь

«Маленький двор представляет собой правильный восьмиугольник. Туда нельзя въехать ни в экипаже, ни верхом… Снаружи дворец больше всего походит на Бастилию» — так описал Михайловский замок в книге «Путешествия в Петербург» француз Жан Франсуа Жоржель. Даже неискушённый человек видел главную функцию замка. Неприступность. Здесь в случае переворота и штурма можно было отсиживаться долгое время. На всякий случай, из замка наружу вело несколько подземных ходов.

Продумано было всё. Павел не скупился ни на оплату проекта, ни на стройку как таковую.

Общая стоимость Михайловского замка — 6 171 069 рублей.

Он считался самым дорогим зданием XVIII столетия. И это только официальные цифры. Вот что пишет современник Павла Адам Ежи Чарторыйский.

Никогда, ни при какой постройке не было столь бесстыдного воровства. Архитектор Винченцо Бренна нажился беспредельно от сего строительства, оставил огромное состояние не только своей дочери, но и её мужу, и их детям, своим внукам
Адам Ежи Чарторыйский

По окончании строительства Павел торжествовал. Михайловский замок стал для него воплощением мечты. Император распорядился изобразить его даже на столовом сервизе. Таковой и был поставлен к позднему ужину 11 марта 1801 г. Император, рассмотрев дорогой своему сердцу силуэт на чашках, тарелках и блюдах, удовлетворённо сказал: «Сегодня счастливейший день в моей жизни!» Этой жизни ему оставалось чуть больше трёх часов.

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