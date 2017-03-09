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03:15 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Активные жители Владивостока получат деньги на благоустройство города

«Энергия участия» объявляет старт конкурса «Соседи».

Владивосток, 9 марта, PrimaMedia.

Фонд местного сообщества «Энергия участия» начинает конкурс малых грантов, направленный на поддержку неравнодушных жителей Владивостока. Цель организаторов — помочь жителям в благоустройстве дворов и общественных территорий, а также привлечь внимание к вопросам экологии.

«Правда здорово, видеть ухоженные клумбы во дворе своего дома, радоваться за детей, играющих на красочных детских площадках? Выходя в лес, находить оборудованное место для отдыха с красивым видом, а спустившись в прибрежную зону — найти уютную скамеечку, чтобы любоваться закатным солнцем. Давайте позаботимся о своем городе, давайте позаботимся о себе. В наших силах сделать родной город лучше», — отмечает руководитель фонда Мария Смотриковская.

С 1 по 10 апреля будет открыт приём заявок в нескольких номинациях:

«Мир. Труд. Май» — для тех, кто готов объединить жильцов и хочет привести в порядок свой двор. «Для тех, кто рядом» — для неравнодушных участников, стремящихся помочь молодым мамам с колясками, пожилым людям и особенным гражданам. «Городская экология» — для тех, кто любит активный отдых и хочет навести порядок на любимых маршрутах.

К участию приглашаются взрослые и дети, команда проекта составляет не менее 5 человек. Подробности участия на сайте: энергияучастия.рф. Ознакомиться с Положением о конкурсе и скачать форму заявки можно здесь.

В конце мая лучшие из проектов, самые дружные и активные соседи получат отдельные призы.

Дополнительные вопросы вы можете задать: Тимоходцева Ольга Николаевна, координатор конкурса 8 (914) 731−66−04.

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