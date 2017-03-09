После 10 марта в Приморье придет весна

Также 10 марта над Корейским полуостровом будет находиться антициклон, который движется с запада на восток. 11 и 12 марта этот вихрь передвинется на Японские острова. В Приморский край начнет поступать теплый воздух из Китая, это приведет к активному потеплению.

9 марта погода останется без изменений. Переменная облачность, местами еще сохранится небольшой снег. Температура ночью — 5 °C -18 °С, днем +5 °С -5 °С.

10 марта погода в Приморье улучшится. Облаков станет меньше, но осадки кратковременного характера местами еще возможны. В крае начнется потепление. Температура ночью -5 °С -15 °С, днем -2 °С +7 °С.

11 марта Приморский край будет находиться в теплом секторе небольшого циклона, проходящего по Хабаровскому краю. В крае будет солнечно и без осадков. Днем температура будет +2 °С +10 °С. Это приведет к активному таянию снега.

12 марта через Приморский край пройдет малоактивный фронт. Местами пройдут небольшие осадки. Температура ночью 0 °C -10 °С, днем 0 °C +8 °С.

13 марта в Приморском крае немного похолодает. Но похолодание будет временным и незначительным. Затем температура в Приморском крае будет постепенно подниматься.

Весна вступит в свои права после 10 марта! Далее в погоде Приморского края серьезных изменений или ухудшений не предвидится.

По предварительным прогнозам синоптиков, март ожидается с дефицитом осадков.