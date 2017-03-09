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03:53 (мск), источник: АиФ Иркутск

Снег и порывистый ветер ожидаются в Приангарье 9 марта

Подует сильный ветер.

Источник: AP 2017

О неблагоприятных погодных условиях предупреждают синоптики Иркутской области 9 марта.

По прогнозам Гидрометцентра, сегодня в большинстве северных, западных районов, по остальной территории региона местами пройдет снег. Кроме того, подует ветер с порывами до 11−16м/с. Возможны слабые метели.

Ночью столбик термометра опустится до -4, -9 градусов, при прояснении до -14, -19 градусов. Днем потеплеет до +4, -1 градусов, при облачной погоде до -6, -11 градусов.

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