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04:26 (мск), источник: РИА Новости

В Мексике создали самый дорогой в мире тако за 25 тысяч долларов

МЕХИКО, 9 мар — РИА Новости. Один из дорогих ресторанов мексиканского курорта Кабо-Сан-Лукас решил предложить своим клиентам самый дорогой тако в мире за 25 тысяч долларов.

Обычный тако — это кукурузная или пшеничная лепешка, в которую мексиканцы заворачивают разные начинки. Стоит такой тако от нескольких песо до 2−3 долларов в хороших ресторанах.

В самом дорогом тако мира от обычного осталась только кукурузная лепешка.

Начинка же кушанья состоит из настоящих золотых хлопьев, японской мраморной говядины кобе, лангустов, икры белуги и сыра бри с черными трюфелями

К тако подается и специальный соус на основе чили и текилы экстра-класса, отмечает портал Capital Mexico.

Пока информации о том, был ли хоть один заказ на эксклюзивный тако от шеф-повара ресторана Frida за почти 500 тысяч песо (около 25 тысяч долларов), не было.

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