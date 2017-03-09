В Мексике создали самый дорогой в мире тако за 25 тысяч долларов
МЕХИКО, 9 мар — РИА Новости. Один из дорогих ресторанов мексиканского курорта
МЕХИКО, 9 мар — РИА Новости. Один из дорогих ресторанов мексиканского курорта
Обычный тако — это кукурузная или пшеничная лепешка, в которую мексиканцы заворачивают разные начинки. Стоит такой тако от нескольких песо до 2−3 долларов в хороших ресторанах.
В самом дорогом тако мира от обычного осталась только кукурузная лепешка.
К тако подается и специальный соус на основе чили и текилы
Пока информации о том, был ли хоть один заказ на эксклюзивный тако от