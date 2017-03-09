Гигантский горшок с цветами засиял 8 марта на арене «Ерофей» в Хабаровске

Хабаровск, 9 марта, AmurMedia.

Необычное поздравление подготовили автомобилисты для прекрасных дам Хабаровска: огромная восьмерка и горшок с цветами засияли в Международный женский день на территории арены «Ерофей». Для создания сюрприза организаторам акции потребовалось 168 машин, сообщил ИА AmurMedia организатор красочного флешмоба Вячеслав Шемпелев.

Напомним, восьмерка с цветами стала уже пятым творением организаторов флешмоба. Первой была новогодняя елка, потом символ 2017 года — Красный Петух и сердце к Дню всех влюбленных. А к 23 февраля активисты решили подготовить военный символ — танк.

Следуя доброй традиции, к очередному празднику — 8 марта — на территории арены «Ерофей» автолюбители собрали из машин очередной яркий и запоминающийся символ. Причем на его создание в этот раз ушло рекордное количество машин.

— Сколько автомобилей было заявлено, столько и приехало: в акции приняли участие 168 машин. Участвовало три автоклуба. Все получилось достаточно масштабно. Кроме того, мы поставили рекорд — в этот день в нашей акции было задействовано самое большое количество машин в России. Один раз мы уже были в шаге от рекорда: на создание петуха, к примеру, потребовалось всего на одну машину меньше, — отметил Вячеслав Шемпелев.