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05:32 (мск), источник: Вести Приморье

В Приморье планируют основать 25 новых населенных пунктов

Наибольшее число, 9 из них, располагаются в Хасанском районе: с концентрацией более 50 участков в одном месте — 5, более 100 участков — 4, более 150 участков — 4. Они сформированы как за счет индивидуальных «гектаров», так и участков, полученных по коллективным заявкам (от группы граждан до 10 человек).

Источник: Вести Приморье

Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК ДВ) составило список 45 мест компактного расположения «дальневосточных гектаров», где могут появиться новые населенные пункты и ожидает не менее 20 заявок от желающих создать новые поселения; более половины участков из списка находятся в Приморье, сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития.

«Мы планируем работать с получателями “дальневосточных гектаров”, чьи участки компактно расположены, предлагая им методологическую помощь, в том числе помогая с выбором и определением местного органа управления, решением вопроса с получением статуса населенного пункта, а также представляя их интересы в части обеспечения инфраструктурой. Мы уверены, что из известных 45 мест компактного расположения участков Агентство получит не менее 20 заявок от граждан, желающих создать новые селения. Кроме того, люди берут также участки рядом с друг другом в границах населенных пунктов: такая концентрация кооперации дает основание для развития существующих населенных пунктов», — приводятся в сообщении слова генерального директора АРЧК ДВ Валентина Тимакова.

Из 45 мест потенциальных селений 25 находятся в Приморском крае, уточняется в сообщении. Наибольшее число, 9 из них, располагаются в Хасанском районе: с концентрацией более 50 участков в одном месте — 5, более 100 участков — 4, более 150 участков — 4. Они сформированы как за счет индивидуальных «гектаров», так и участков, полученных по коллективным заявкам (от группы граждан до 10 человек).

Комментарии
1
маслов виктор
Смотрим ролик на ютубе "Земельные махинации во Владивостоке" 1 и 2 части и читаем более подробно статьи в интернете про Терехова и Соколову - руководителей Департамента земельных и имущественных отношений Приморского края:
1.Втроём на одного инвалида
2. Прокуратура Приморья выявила нарушения антикоррупционных стандартов государственными служащими регионального департамента земельных и имущественных отношений
3. Чиновники департамента земельных отношений АПК скрыли доходы на 8 млн рублей
4. Земледелие по приморски
5. Батарейки «Дюрасэл» от Натальи Соколовой
6. Декриминалификация
7. Утро России «Земля в иллюминаторе»
8. Сушим сухари для Соколовой
Сейчас Терехов у руля – руководитель Департамента, выдающего Гектары. Делайте выводы.
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