В Усолье-Сибирском пройдёт митинг женщин против смерти новорождённых в роддоме

Митинг согласован с администрацией города, сообщает совет правозащитников Иркутской области. Участницы митинга считают, что дела расследуются слишком долго.

Организаторы митинга обратились к правозащитникам, когда уже не осталось никакой надежды на привлечение врачей к ответственности. К примеру, по делу Анны Б. вскоре истекают сроки привлечения врачей к ответственности. Как сообщает совет правозащитников, после подачи уведомления о митинге региональный СК предложил женщинам 15 марта провести встречу со всеми пострадавшими. Всего их около десятка, не у всех дети погибли после родов, у некоторых они остались инвалидами. А возбуждённых уголовных дел — всего два, уточняют правозащитники. Возможно, будет возбуждено одно сводное уголовное дело по всем признакам совершения преступлений.