Автомобилистам в Иркутской области будут выдавать электронные паспорта ТС с 1 июля

Автомобилистам в Иркутской области, как, впрочем, и по всей России, перестанут выдавать бумажные паспорта транспортных средств. Их с 1 июля 2017 года заменят электронными. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

— Новшество неплохое. Если оно будет реализовано так, как это задумано, то, в принципе, будут положительные эффекты. Электронное свидетельство каждый инспектор ГИБДД сможет посмотреть в базе: прошло ли транспортное средство техосмотр, имеет ли страховку и так далее, — рассказал председатель правления Союза автомобилистов Сибири Алексей Шабанов.

По его словам, данный механизм удобен, особенно при покупке автомобиля. Методы обмана будут исключены, если машина, допустим, попадала в ДТП. В электронной истории такие данные будут указаны. Соответственно, покупатели будут иметь полное представление о транспортном средстве.