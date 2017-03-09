Цены на овощи и рыбу продолжают расти в Приморье

Резкий скачок цен на овощи наблюдался в Приморье на конец февраля 2017 года. Стоимость свежих огурцов взлетела на 22,8%, белокочанной капусты — на 20,3%. Лук и помидоры также потянули потребительскую корзину. Среди прочих продуктов подорожали куры, рыба и сливочное масло, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно данным Приморскстата на конец февраля, стоимость огурцов выросла на 22,8%, капусты — на 20,3%, репчатого лука — на 15,2%, помидоров — на 11,5%. В цене на 4,6% подорожал картофель, на 1,1% — морковь.

Охлаждённые куры стали дороже на 2%, неразделанная мороженая рыба подорожала на 4,1%, сливочное масло — 2%, маргарин и сметана — 1%, молоко — до 2,1%, сыры — 2,6%, соль — 1,8%.

Ко второй неделе марта ещё на 2% подорожала рыба, на 1,3% — картофель, на 1,9% — репчатый лук.

Стабильное падение цен за февраль-март 2017 года наблюдалось в случае с подсолнечным маслом, сахаром, пшеничной мукой, яблоками и крупами — дешевели рис, пшено и гречка.

По состоянию на февраль 2017 года продовольственные товары подорожали на 0,9% в сравнении с декабрём 2016 года, непродовольственные товары и платные услуги — на 0,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, индекс потребительских цен по стране в феврале 2017 года составил 100,2%, с начала года — 100,8%. По данным Росстата, существенный рост цен отмечался на лук — 4,8% и на виноград — 4,6%. Морковь, картофель, груши и лимоны подорожали до 3,5%. На сметану, творог и молоко цены выросли до 0,9%, рыба подорожала на 0,9%.