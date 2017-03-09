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05:57 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Операция, как в кино. Кузбасских врачей учили 3D-хирургии

В Областной клинической больнице скорой медицинской помощи им. М. А. Подгорбунского врачи из разных городов России делились опытом и смотрели операции в 3D, как в кино. На конференции присутствовала корреспондент «АиФ — Кузбасс».

На российскую школу-конференцию по урологии и онкоурологии в Кемерово приехали сотни врачей — 120 специалистов из Кузбасса и 40 ведущих урологов и урологов-хирургов из Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Красноярска, Барнаула и других городов. Медики традиционно обсуждали актуальные вопросы на лекциях и мастер-классах и наблюдали самое важное: операцию в 3D-формате, технологию которой изобрели в Германии, а в России впервые применили лишь три года назад. За Уралом её показали впервые. И чтобы это сделать, москвичи привезли своё оборудование.

Камеры, очки, скальпель.

За пару дней научной конференции специалисты наблюдали несколько десятков операций. Часть своих пациентов врачи везли из других регионов, а часть людей пригласили из Кемеровской области. Можно сказать, что больным повезло оказаться под ножом светил хирургии по случаю демонстрации современных медицинских технологий.

Эдуард Галлямов

По словам доктора медицинских наук Эдуарда ГАЛЛЯМОВА (г. Москва), операция в 3D со специальными камерами и очками повышает её безопасность. С этим уникальным оборудованием, позволяющим видеть все сосуды и пространства вокруг них в деталях, врачи меньше травмируют органы и могут удалить всю опухоль без остатка. А проблема онкологии для России и Кузбасса очень актуальна. Эдуард Абдулхаевич, к примеру, показывал коллегам удаление почки с наложением безузловых швов. Такая технология шва равномерно распределяет ткани, снижает риск осложнений, даёт крови лучше свёртываться, а ране — быстрее закрыться.

Однако уникальное оборудование, которое сокращает время операции (в среднем врачи удаляют опухоль за час) и позволяет спасти больше жизней и органов, пока для Кемеровской области слишком дорого. Речь идёт о нескольких десятках миллионов, что для больницы неподъёмно. Евгений ПОМЕШКИН, главный уролог Кемерова, надеется, что когда-нибудь это оборудование появится и в Кузбассе. «На конференции мы, в том числе, обращаемся к специалистам, общественности и руководителям. Привлекаем их внимание и вызываем их интерес к новым технологиям. Это один из шагов к достижению нашей цели — к развитию кузбасской медицины», — говорит Евгений Владимирович.

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