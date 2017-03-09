Краевую клиническую больницу ожидает масштабная реконструкция

Реконструкция краевой клинической больницы — один из этапов подготовки к Универсиаде-2019. В медучреждении представили проект реконструкции учреждения.

В планах уже в апреле приступить к возведению трех новых корпусов больницы, где будут располагаться операционные, реанимация и приемный покой. Закончить строительство должны к началу Студенческих игр.

На возведение первой очереди проекта выделено 5 млрд рублей.

«В первой очереди — хирургический корпус, который должен начать свою работу уже к январю 2019 года. Этот корпус позволит обеспечить надлежащее качество в операционных. Это будут современные операционные, оснащенные устройствами для очистки воздуха, это будет современное централизованное стерилизационное отделение», — рассказывает главврач краевой больницы Егор Корчагин.