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06:22 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Краевую клиническую больницу ожидает масштабная реконструкция

На возведение первой очереди проекта выделено 5 млрд рублей.

Реконструкция краевой клинической больницы — один из этапов подготовки к Универсиаде-2019. В медучреждении представили проект реконструкции учреждения.

В планах уже в апреле приступить к возведению трех новых корпусов больницы, где будут располагаться операционные, реанимация и приемный покой. Закончить строительство должны к началу Студенческих игр.

На возведение первой очереди проекта выделено 5 млрд рублей.

«В первой очереди — хирургический корпус, который должен начать свою работу уже к январю 2019 года. Этот корпус позволит обеспечить надлежащее качество в операционных. Это будут современные операционные, оснащенные устройствами для очистки воздуха, это будет современное централизованное стерилизационное отделение», — рассказывает главврач краевой больницы Егор Корчагин.

В будущем на территории больницы появятся несколько новых корпусов, в которые будут переведены реанимационные палаты и операционный блок. Отделения легочно-аллергологического центра разместят на освободившихся площадях основного корпуса.

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